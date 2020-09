El trabajo en el exterior es un complemento de las medidas que se implementan dentro del aeropuerto en la zona de check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas, que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila, puestos de Self-Check in, y un área de nuevos asientos.