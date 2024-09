¿Cuánto es demasiado sudor? Una dermatóloga dice que uno debería hacerse estas 4 preguntas

La sudoración excesiva afecta a personas que deben cambiarse de ropa varias veces al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que sufren de esto conocen bien la lucha: una frente sudorosa antes de un evento importante, axilas húmedas en cuanto empieza el trayecto matutino, o palmas mojadas justo antes de un apretón de manos en una reunión de negocios.

Sudar es parte de la vida, pero no todos los sudorosos son iguales. En ciertos contextos, algunas personas sudan mucho más de lo necesario y definitivamente más de lo que desearían. Mientras que muchas personas pueden mantenerse relativamente secas incluso en situaciones calurosas y estresantes, otras pueden tener condiciones genéticas o causas subyacentes que provocan una sudoración excesiva.

Fortune habló con la Dra. Maral Skelsey, profesora clínica de dermatología en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown y directora del Centro de Cirugía Dermatológica de Washington, quien dice que hay un “punto medio en la sudoración”, o un rango normal en el que la mayoría de la gente se encuentra. Ella también desglosa qué preguntas debes hacerte si sospechas que podrías estar en el extremo de la sudoración y qué puedes hacer para aliviar los peores síntomas.

“Es realmente un problema poco reconocido”, le dice a Fortune.

¿Qué es la sudoración excesiva?

Sudar, nuestra secreción corporal de agua y sal, ayuda a regular nuestra temperatura corporal, especialmente cuando una persona está físicamente activa o experimenta temperaturas altas. Sentirse estresado, lo cual aumenta nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial, también puede desencadenar que nuestras glándulas produzcan sudor, lo cual explica por qué tendemos a sudar antes de una competición o presentación.

Sin embargo, algunas personas son propensas a sudar más que otras y en entornos que no requieren que el cuerpo se enfríe. La hiperhidrosis es la condición patológica de la sudoración excesiva, que se define como sudar más de lo necesario para regular tu temperatura corporal, según la Clínica Cleveland.

“Estas son personas que sudan tanto que tienen que cambiarse de ropa varias veces al día”, dice Skelsey. “Un niño podría no ser capaz de sujetar el manillar de una bicicleta o sostener crayones sin que todo se emborrone”.

Los síntomas comunes de la hiperhidrosis incluyen sentir con frecuencia gotas de sudor en la piel, tener ropa húmeda y a veces, un olor corporal excesivo. La hiperhidrosis primaria puede ser genética y a menudo afecta una parte específica del cuerpo, generalmente las axilas, pies, cara, espalda y manos. La hiperhidrosis secundaria suele presentarse después de los 25 años, a menudo por la noche y afectando a todo el cuerpo, y es causada por una condición subyacente, como el Parkinson, la menopausia, problemas tiroideos y la diabetes, según la Clínica Mayo.

¿Cómo sabes si estás sudando demasiado?

Skelsey dice que puedes hacerte algunas preguntas clave para determinar si estás sudando demasiado y encontrar el mejor curso de acción para abordarlo.

Primero, ¿dónde estás sudando? Si las palmas de tus manos y las plantas de tus pies sudan al punto de que resbalas, probablemente estés sudando demasiado, dice Skelsey.

“¿La sudoración está afectando tu actividad diaria? ¿Estás pensando en no ir a un evento social o en no salir con alguien porque no quieres que te tomen de la mano?” dice Skelsey. Si respondes que sí, son señales de que algo no va bien.

Y finalmente, ¿estás sudando en un entorno que no coincide con la necesidad de enfriarse? “Nueva York es caliente en el verano. El metro está lleno de gente. Hay muchas personas en un vagón de metro. Es una respuesta bastante fisiológica”, dice. Pero presta mucha atención al entorno en el que te encuentras y si el sudor se corresponde con las circunstancias. “Si estás en un restaurante donde hace 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit) y eres la única persona sudando, hay una desconexión con el entorno”, dice.

¿Qué puedes hacer si estás sudando demasiado? Es importante ver a un dermatólogo certificado que pueda ayudar a manejar la sudoración excesiva o tratar la condición que la causa. Ya sea que te diagnostiquen hiperhidrosis o no, hay formas de abordar un nivel de sudoración que te incomoda.

“Hay maneras de ayudar a reducir tu sudoración fisiológica para que no afecte tu vida profesional o social”, dice Skelsey.

Cosas simples que hacer incluyen llevar un ventilador personal, usar ropa más ligera y aplicar desodorante diariamente. También puedes usar un antitranspirante de fuerza clínica prescrito en la noche sobre la piel seca junto con un desodorante durante el día, dice Skelsey. El antitranspirante no solo tiene que aplicarse en las axilas. Puede aplicarse en otras áreas muy sudorosas como la espalda, por ejemplo.

Los dermatólogos también pueden recomendar agentes anticolinérgicos, un conjunto de medicamentos que bloquean un neurotransmisor responsable de la sudoración, y toallitas de glicopirronio, un tratamiento tópico para la sudoración de las axilas. La FDA también ha aprobado el Botox para tratar la sudoración excesiva, y en los casos más extremos, hay intervenciones quirúrgicas como la eliminación de glándulas sudoríparas.

Sin embargo, Skelsey advierte que los medicamentos que disminuyen la sudoración tienen efectos secundarios como sequedad en los ojos y la boca, y que un proveedor médico debe asegurar que los beneficios superen los costos.

¿La conclusión?

Aunque sudar es normal, la sudoración excesiva puede tener causas subyacentes más profundas. Pero hay formas de manejar la condición para asegurarte de que puedas vivir tu mejor vida.

