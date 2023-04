Dante Spinetta: “A mi del escenario me baja Dios cuando me lleve”

Generalmente el back de las notas no se cuenta, pero para describir a Dante, alcanza con decir que heredó de su padre la profesionalidad y la atención a los detalles. Eligió el lugar, puso la cámara en el sitio exacto y todo fue perfección. Allí también estaba organizando alguien tan maravillosa como él, la Negra, su manager. Suele ocurrir que las entrevistas en muchos casos pueden ser difíciles, él es tan fácil como su padre, el “prócer” Luis Alberto. Dante Spinetta habló con FiRe y quedaron hermosas definiciones sobre su música, su estilo y su familia.

—¿Cómo empezó todo, y por qué el funk y el rap?

—Definitivamente haber crecido en una casa tan musical fue definiendo mi vocación. Me preguntas por qué funk y rap, es amor a primera vista, pero también creo que la música lo elige a uno, recuerdo que de chico cuando empezaron a salir los primeros rap yo enloquecí, ese estilo con Jackson, Prince, con el breack dance, sentí además, a la hora de empezar a hacer música que era por ahí. Para mí hubiese sido mucho más fácil hacer rock, pero cuando arrancamos con Illya Kuryaki (banda que formó con su amigo Emmanuel Horvilleur), yo tenía 14 años y nos criticaron mucho por hacer rap y en esa época era mala palabra, pero sabíamos lo que hacíamos y bancamos eso, hoy es un orgullo ser parte de la genética urbana de Latinoamérica.

Dante Spinetta: “A mi del escenario me baja Diosito cuando me lleve.”

Illya marcó durante mucho tiempo la escena indie primero y luego de las grandes bandas argentinas que giraban por América. Se sacaron todos los gustos, hicieron rap pero también rock fusión, tocaron funk y coquetearon con el soul. El nombre de la banda fue también una fusión entre el nombre de un personaje de la vieja serie de los años 60, “El Agente de CIPOL” y Carlos “el pibe” Valderrama, futbolista colombiano.

—¿Qué significó Illya Kuriaki?

—Abrió muchas puertas, pero lo más importante es el hecho de haber podido mantener la libertad en la música, de ser uno mismo, nuestras almas vibran todas de manera diferente y la pregunta sería ¿Por qué encasillar el arte, ni siquiera en un estilo, recuerdo una crítica muy común que nos hacían, era que para los raperos éramos demasiado rockeros y para los rockeros, demasiado raperos. Nos pasaba eso con las radios, con los premios, no tenían idea de dónde ponernos, y me sigue pasando, lo que pasa es que sigo siendo auténtico con lo que me late. Algunas veces hay miedo en el arte y eso es algo que no está bueno y decidí que hay que bancársela siempre ante lo que te toque pasar.

A fines de 2022 salió a la calle un discazo, el quinto como solista, “Mesa Dulce”, allí se notan, los 30 años como músico, la familia, las influencias que van desde Stevie Wonder, hasta el Flaco, pasando por Fito y Earth Wind and Fire y Mercedes Sosa. Según Dante, este álbum podría ser el mejor momento de la fiesta y que es el disco con más funk que hizo.

—¿Por qué el funk?

—Siempre estuvo presente, yo encontré ahí un lugar donde puedo rapear, puedo tocar la guitarra, cantar una canción lenta. Es un lugar muy cómodo donde me puedo mandar la que se me cante, y que tenga sentido, ese Groove ese swing. El funk me dio ese abrazo que necesitaba, que me da mucha libertad, además, el funk que hago es después del rap, que es pos hip hop, o sea que me permite rapear como en el tema “Sudaca” que está hecho con una base de afro beat, con unos vientos bestiales a la James Brown, pero el modo de cantar es medio rapeado, más contemporáneo. Algo que siempre me gustó es eso de buscar colores, buscar sabores, nuevos balances y el funk que hago es sudamericano, argentino y latino y estoy orgulloso que sea así, porque creo que la música va por encima de las fronteras, por ahí suena medio cursi, pero es la verdad, las divisiones políticas no tienen nada que ver con el arte, esto se trata de las almas.

La nota se realizó en un lugar mítico, el estudio La Diosa Salvaje donde grababa Luis Alberto y que lleva el nombre de uno de los temas más hermosos del “flaco” con Jade

—¿Cómo te ves en 10 años?

—Un poco más arrugado pero funkeando, a mí del escenario me baja Diosito cuando me lleve. A ver, si ves a Mick Jagger (líder de los Rolling Stones) ahora está impecable, te diría que mejor que yo, lo que pasa es que la música te da una energía increíble. Me veo en el escenario con un bastón dorado, con una cabeza de dragón, traje violeta, con un pedazo de la cabeza con canas y el resto del pelo pintado fucsia, con todos mis nietos en el público, ese es un look. También me veo con barba larga y túnica.

—Los autores dedican los libros, ¿vos dedicas los discos?

—Mesa dulce está dedicado a mi madre (Patricia Salazar) que se fue hace poco. Cuando ella se enfermó interrumpí todo, el disco quedó postergado, cuando se fue volví al estudio con toda la energía, este disco es para ella, y todo lo que haga siempre estará dedicado a mis padres que me dieron esa fuerza para seguir y afrontar todo lo que se venía. A mí se me hizo un poco cuesta arriba, todos me prejuzgan por el apellido, tenía que demostrar todo el tiempo, pero no me importó nunca demasiado porque confié siempre en lo que hacía en la música, por aquello que “en la cancha se ven los pingos”, porque te subís a un escenario y ahí demostrás de qué estás hecho y si no te tenes que bajar. Hoy considero que tengo la banda más picante de la Argentina sonando en vivo y si no, vengan a vernos.

Le dedicó a su madre también uno de los temas más hermosos del disco que se llama “Primer Amor”. Tiene una herencia invaluable, pero no solo de su padre famoso y fundador del rock nacional, sino también de una madre siempre presente, que acompañó a todos sus hijos en lo que emprendieran. Dante es el resultado de esto, y la impronta que le dio a su vida.

Dante inicia la Funky Latin Nation Tour 2023, y pueden llenarse con su música el Viernes 2 de Junio a las 21 hs. en la Sala de las Artes, Rosario. La gira continúa por Córdoba el 3 de junio, el 4 pueden verlo en Santa Fe y el 23 en Montevideo. Para quienes quieran ver la presentación de MESA DULCE en Buenos Aires, la cita es el viernes 30 de junio a las 21 horas en el Teatro Opera (Corrientes 860). El broche de la gira será el 26 y 28 de abril en México.

