Estados Unidos sancionó una red financiera que facilitaba fondos al grupo terrorista Hezbollah a través del comercio de oro

La sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones contra una red de financiamiento vinculada al grupo terrorista Hezbollah, centradas en una empresa de intercambio de oro y en operadores financieros acusados de facilitar el flujo de fondos desde Irán hacia la organización libanesa.

Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro, incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con las personas y entidades designadas.

El eje de las sanciones es la empresa Jood SARL, dedicada a la compra y venta de oro, que, según el Tesoro, operaba bajo la supervisión de Al Qard al Hassan, la estructura financiera de Hezbollah que ya se encontraba sancionada por Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la compañía era utilizada para convertir reservas de oro en efectivo y garantizar el acceso a recursos destinados a sostener las actividades del grupo.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Jood SARL se presentaba como una organización de carácter civil para ocultar su verdadero rol dentro del sistema de financiamiento del grupo terrorista. Las autoridades señalaron que esta modalidad permitía sostener el ingreso de dinero proveniente de Irán y facilitar operaciones destinadas a la reconstrucción de capacidades logísticas y operativas de Hezbollah.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una audiencia del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las sanciones también alcanzan a Ali Qasir, identificado como integrante del equipo financiero del grupo con base en Irán, y al ciudadano ruso Andrei Borisov, señalado como empleado de una empresa vinculada a la estructura económica de la organización extremista.

Según el Tesoro, ambos participaban en tareas de intermediación financiera y en la coordinación de operaciones que permitían mover recursos fuera de los circuitos bancarios formales.

“Hezbollah es una amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro trabajará para aislar a estos terroristas del sistema financiero mundial y dar al Líbano la oportunidad de volver a ser un país pacífico y próspero”, agregó el funcionario al anunciar las medidas.

Estados Unidos explicó que las sanciones se enmarcan en los instrumentos legales vigentes contra el financiamiento del terrorismo y apuntan a dos mecanismos centrales utilizados por Hezbollah para sostener su estructura económica: la generación de ingresos en coordinación con el régimen iraní y el aprovechamiento del amplio uso de efectivo dentro de la economía libanesa, que dificulta la trazabilidad de los fondos.

Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen a la casa de cambio Jood SARL y a individuos señalados de operar para el grupo con apoyo de Irán y Rusia

Además de la empresa de intercambio de oro, el Tesoro informó que fue identificada una operación internacional de aprovisionamiento y transporte de mercancías organizada por financistas del grupo en distintos países de la región. Ese entramado, según las autoridades, permitía canalizar recursos y bienes hacia estructuras controladas por Hezbollah, utilizando empresas pantalla y redes comerciales para disimular el destino final de los fondos.

Las medidas implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses que las personas y entidades sancionadas posean en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, cualquier operación financiera que involucre a los designados queda prohibida, y terceros que faciliten transacciones pueden enfrentar sanciones civiles o penales, incluso si no se encuentran en territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro subrayó que estas acciones buscan debilitar la capacidad del grupo terrorista para sostener sus actividades militares y políticas, en un contexto regional marcado por los enfrentamientos de los últimos años entre Israel y Hezbollah y por el deterioro de la situación interna del Líbano.

La decisión se produce mientras el país atraviesa una crisis económica que se arrastra desde 2019, caracterizada por el colapso del sistema bancario, la fuerte devaluación de la moneda y un aumento sostenido de la pobreza. A ese escenario se sumaron los efectos del conflicto con Israel durante 2024 y 2025, que provocó daños multimillonarios, la pérdida de miles de empleos y el desplazamiento de decenas de miles de personas.

(Con información de AFP y EFE)