Detuvieron a una persona para interrogarla por el secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie en Arizona

Las imágenes difundidas por el FBI muestran a un individuo enmascarado y armado manipulando la cámara de seguridad ubicada en el acceso principal de la vivienda, durante la mañana en que se reportó la desaparición. El material fue recuperado mediante un proceso técnico especializado y es considerado clave dentro de la investigación en curso. Créditos: X/ @FBIDirectorKash

Las autoridades detuvieron a una persona para interrogarla en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, durante una parada de tráfico al sur de Tucson, informó el martes el Departamento del Sheriff del condado de Pima, en lo que representa un posible avance en la investigación.

El departamento indicó que la detención ocurrió ese mismo día, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre la identidad de la persona ni sobre su vínculo con el caso. Tampoco quedó claro si el individuo interrogado es el mismo que aparece en videos de vigilancia difundidos por el FBI.

La persona no enfrenta cargos hasta el momento. El FBI remitió todas las preguntas sobre la detención al departamento del sheriff local, que encabeza parte de la investigación en coordinación con autoridades federales.

En paralelo al interrogatorio, el Departamento del Sheriff del condado de Pima y el Equipo de Respuesta a Evidencias del FBI realizaron un registro judicial en Río Rico, aproximadamente a una hora al sur de Tucson, como parte del operativo. Las autoridades señalaron que el procedimiento se extendería durante varias horas.

La desaparición de Nancy Guthrie ocurrió en la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona. La mujer fue vista por última vez en su casa el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente. Los investigadores sostienen desde entonces que fue secuestrada contra su voluntad.

Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie (Instagram/@savannahguthrie)

Más temprano el martes, el director del FBI, Kash Patel, difundió seis fotografías y tres videos en su cuenta en la red social X. El material muestra a una persona con pasamontañas frente a la puerta principal de la vivienda en la oscuridad. Las autoridades describieron al sujeto como un “individuo armado”.

En uno de los videos se observa a la persona acercándose a la casa con una mochila y la cabeza gacha. Las imágenes muestran que sostiene una linterna en la boca y trata de cubrir la cámara del timbre con una mano enguantada y con parte de una planta arrancada del jardín.

“Esta mañana, las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, escribió Patel.

El funcionario explicó que los videos fueron extraídos de datos de los sistemas internos después de varios días de trabajo para recuperar imágenes que estaban perdidas, corruptas o inaccesibles. El material, de menos de un minuto en conjunto, ofreció la primera visión de quien estuvo frente a la casa la noche de la desaparición, pero no mostró qué ocurrió después ni permitió determinar el destino de la mujer.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó que la cámara del timbre situada en el exterior de la vivienda se desconectó a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. A las 2:12, “el software detecta una persona en una cámara, pero no hay ningún video disponible”, explicó.

Los investigadores peinan el barrio de Annie Guthrie tras la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, que desapareció de su casa en Tucson (Estados Unidos) el 10 de febrero de 2026. REUTERS/Rebecca Noble

Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el porche de la vivienda pertenece a Nancy Guthrie, según indicaron las autoridades. Los investigadores sostienen que la mujer, de 84 años, podría seguir con vida.

Nancy Guthrie padece presión arterial alta, problemas cardíacos y dificultades de movilidad, y necesita medicación diaria. La familia recibió cartas con exigencias de pago, aunque no quedó claro si eran auténticas ni si existió contacto directo con quienes la retuvieron.

Savannah Guthrie publicó mensajes en redes sociales para pedir ayuda pública. “Al entrar en otra semana de esta pesadilla... muchas gracias por todas las oraciones y el amor que hemos sentido”, expresó.

“Las fuerzas del orden están trabajando incansablemente las 24 horas del día intentando traerla a casa, intentando encontrar dónde la llevaron, y no sabemos adónde. Creemos que nuestra madre todavía está ahí fuera. Necesitamos tu ayuda”, agregó.

En otro mensaje, difundido poco antes de una supuesta fecha límite vinculada al rescate, declaró: “Estamos en un momento de desesperación. Necesitamos su ayuda”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente Donald Trump revisó las imágenes de vigilancia difundidas por el FBI y alentó a cualquier persona con información a comunicarse con las autoridades.

Connor Hagan, portavoz del FBI, declaró el lunes que la agencia desconocía cualquier comunicación continua entre la familia y los presuntos secuestradores y que no habían identificado a ningún sospechoso.

Las fuerzas de seguridad también regresaron al área cercana al vecindario de Nancy Guthrie y bloquearon accesos con vehículos. A pocos kilómetros, agentes recorrieron casa por casa la zona donde vive su hija Annie Guthrie, hablaron con vecinos, revisaron una zona de drenaje y examinaron el interior de una alcantarilla con linternas.

