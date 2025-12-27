El FBI cerrará su histórica sede en Washington y trasladará a más de 7.000 empleados a otra instalación federal

Más de 7.000 empleados federales se trasladan al edificio Ronald Reagan e International Trade Center como parte de la reubicación del FBI. (REUTERS/Nathan Howard)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció el cierre definitivo del edificio J. Edgar Hoover, su sede principal desde 1975, y la reubicación de la mayoría de su personal en el edificio Ronald Reagan e International Trade Center en Washington, según comunicados oficiales y reportes de medios estadounidenses como Fox News. La medida afecta a más de 7.000 empleados y representa un cambio estratégico en la estructura operativa de la agencia, tras años de debates sobre la modernización de sus instalaciones y la optimización de recursos federales.

La decisión, dada a conocer el 26 de diciembre de 2025 por el director del FBI, Kash Patel, descarta un proyecto de construcción de una nueva sede valorado en casi 5.000 millones de dólares que habría estado listo no antes de 2035. La Administración de Servicios Generales (GSA) coordinó la reubicación junto con la agencia y el Congreso, con el objetivo de lograr una transición rápida y ahorro presupuestario, según la información difundida por The Guardian y confirmada en comunicados de la GSA.

El edificio J. Edgar Hoover, objeto de críticas por su deterioro y la falta de adecuación a las necesidades actuales de seguridad e infraestructura, se despide tras cinco décadas como centro neurálgico del FBI. El traslado ocurre tras más de dos décadas de propuestas frustradas para definir un nuevo destino para la sede central, de acuerdo con los antecedentes recogidos por People y declaraciones institucionales.

¿Por qué el FBI decidió cerrar la sede J. Edgar Hoover?

La determinación de abandonar el histórico edificio responde a un análisis de costos, plazos y prioridades operativas. Kash Patel, director del FBI, explicó a través de la red social X: “Después de más de 20 años de intentos fallidos, finalizamos un plan para cerrar permanentemente la sede Hoover y trasladar la fuerza laboral a un espacio seguro y moderno”, según recogió Fox News. El plan inicial, que preveía la construcción de una nueva sede en Maryland o Virginia, fue desestimado por su elevado costo y la prolongada duración de las obras, de acuerdo con fuentes de la GSA y medios como The Guardian.

La reubicación al edificio Ronald Reagan permitirá iniciar la transición en menor tiempo, ya que las obras de adecuación y seguridad en ese edificio están en marcha. Según el comunicado oficial del FBI, esta decisión permitirá ahorrar miles de millones de dólares en comparación con el proyecto original.

El FBI cierra definitivamente el edificio J. Edgar Hoover tras casi cincuenta años como su sede principal en Washington. (Europa Press)

¿Qué funciones tendrá el edificio Ronald Reagan y cuántos empleados se trasladan?

El edificio Ronald Reagan e International Trade Center, situado en el centro de Washington, acogerá a la mayoría de los empleados que hasta ahora trabajaban en la sede Hoover. Según la GSA, el nuevo espacio ocupado por el FBI incluye las antiguas oficinas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cerrada en 2025, y áreas utilizadas previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El traslado implica la mudanza de más de 7.000 empleados, según cálculos citados por People. La GSA informó que la redistribución del personal se realizará de manera progresiva y que parte de los trabajadores administrativos y técnicos serán reasignados a otras instalaciones, como el centro operativo del FBI en Huntsville, Alabama.

¿Qué impacto tiene la mudanza para la estructura y la operación del FBI?

La agencia federal continuará operando en Washington, pero rediseñará su estructura interna para descentralizar funciones, de acuerdo con los lineamientos del Departamento de Justicia (DOJ). El comunicado de la GSA indica que la estrategia busca fortalecer la presencia de agentes en el terreno y optimizar el uso de las instalaciones federales existentes.

“Esta decisión pone los recursos donde corresponden: defendiendo la seguridad nacional y combatiendo el crimen violento”, afirmó el director Patel en declaraciones recogidas por People. El FBI mantendrá su presencia en varias dependencias de la capital y ampliará operaciones en otras regiones del país, como parte de su plan de modernización.

La cancelación del nuevo edificio del FBI en Maryland, valorado en 5.000 millones de dólares, promete un significativo ahorro presupuestario federal. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué ocurrirá con el edificio J. Edgar Hoover tras el cierre?

El futuro del edificio J. Edgar Hoover, ubicado en la avenida Pennsylvania, sigue siendo incierto. Fuentes federales citadas por Fox News y People indicaron que existen propuestas para convertir el inmueble en un museo o destinarlo a otros usos administrativos, aunque no se ha anunciado una decisión definitiva. El propio Kash Patel había sugerido en 2023 que el sitio podría transformarse en un “museo del Estado Profundo”, según declaraciones recogidas por People.

El edificio, inaugurado en 1975 con un diseño de arquitectura brutalista, fue objeto de críticas desde el inicio. El exdirector J. Edgar Hoover llegó a calificarlo como “la mayor monstruosidad jamás construida en la historia de Washington”, según The Guardian.

¿Cómo se financió y organizó la mudanza?

El proyecto de mudanza fue coordinado por la GSA, el FBI, la Casa Blanca y el Congreso. La cancelación del plan para construir una nueva sede en Maryland, que había sido aprobada por el Congreso en 2024, generó reacciones políticas y una demanda de funcionarios estatales, según The Guardian. Las autoridades federales defendieron la decisión argumentando que el traslado al edificio Ronald Reagan permite aprovechar recursos existentes y reducir el gasto público.

“Trabajando directamente con el presidente Trump y el Congreso, logramos lo que nadie había podido”, publicó Patel en su perfil de X, según cita de Fox News. El director enfatizó que la medida representa la opción más rentable y eficaz para el funcionamiento de la agencia.

La mudanza al edificio Ronald Reagan permitirá al FBI contar con instalaciones más modernas y adaptadas a las actuales demandas de seguridad. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué reacciones institucionales ha habido?

Las reacciones institucionales se centraron en el ahorro presupuestario y en la modernización de la operación. La GSA destacó que la medida contribuye a la eficiencia del uso de inmuebles federales, mientras que el FBI subrayó la prioridad de mantener la seguridad y la agilidad operativa. Según la agencia, las obras de mejora en el edificio Ronald Reagan incluyen actualizaciones en sistemas de protección y redes internas.

Líderes de Maryland, por su parte, presentaron recursos legales contra la cancelación del proyecto en ese estado, argumentando que ya se habían asignado fondos para la nueva sede. La administración federal reiteró que la mudanza a un edificio existente es más conveniente en términos de costos y plazos, según reportes de The Guardian.

¿Qué implicaciones tiene para el futuro del FBI y la administración federal?

El cierre de la sede central y el traslado de sus operaciones al edificio Ronald Reagan marcan el inicio de una nueva etapa para la agencia. El FBI prevé que los recursos ahorrados podrán destinarse a modernización tecnológica, capacitación y fortalecimiento de capacidades en el terreno. La GSA y el FBI comunicarán oportunamente los avances en la transición y los plazos para la conclusión de la mudanza.

El proceso de reubicación será gradual y se informará a los empleados sobre los detalles logísticos a medida que avancen las obras en la nueva sede, según el comunicado institucional.