Su hijo no lo visitó en varios días, así que le disparó en el rostro como castigo; ahora está preso

El hombre argumentó sentirse abandonado por su hijo. (Brevard County Sheriff's Office)

Un hombre de 84 años, identificado como William Nowak, fue arrestado y acusado de intento de asesinato tras disparar a su hijo en el rostro durante una disputa familiar en su residencia de Palm Bay, Florida. El incidente, ocurrido en la cuadra 1600 de Hawksbill Street alrededor de las 19:30.

De acuerdo con los reportes policiales, Nowak fue detenido el mismo martes tras el tiroteo, luego de que la esposa de la víctima llamara al 911 para alertar sobre el suceso. La policía de Palm Bay acudió al domicilio y arrestó a Nowak, quien enfrenta cargos formales de intento de asesinato. Florida Today añade que el acusado permanece recluido sin derecho a fianza en el Complejo Penitenciario del Condado de Brevard, en Sharpes, tras su primera comparecencia judicial el jueves 11 de diciembre, donde se le asignó un defensor público.

Nowak está acusado de intento de homicidio, un cargo grave bajo las leyes de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto familiar y antecedentes

Según la información recabada por People, Nowak residía con su esposa de 85 años, quien se encuentra bajo cuidados paliativos domiciliarios, y con su hija de 62 años, que padece una discapacidad. El propio Nowak ejercía como cuidador principal de ambas. La dinámica familiar incluía visitas semanales del hijo y la nuera, aunque el día del incidente, Nowak expresó su molestia porque no habían acudido el fin de semana anterior, lo que desencadenó la discusión. Florida Today confirma que la visita del hijo y su esposa formaba parte de una rutina semanal, pero la tensión aumentó debido a la percepción de abandono por parte del acusado.

Desarrollo de la discusión y detalles del tiroteo

La secuencia de los hechos indica que la discusión entre Nowak y su hijo escaló rápidamente. Durante el altercado, Nowak habría advertido: “Sal de mi casa o te voy a disparar”, según consta en la declaración jurada. Acto seguido, el acusado fue a su dormitorio, tomó un arma de fuego y regresó a la cocina, donde se encontraba su hijo.

La víctima del disparo permanece hospitalizada con pronóstico reservado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nuera, testigo presencial, relató que intentó persuadir a Nowak para que depusiera el arma, pero este disparó a su hijo en el rostro. Tras el disparo, Nowak volvió al dormitorio y regresó sin el arma, mostrando signos de confusión y angustia. De acuerdo con los reportes, los agentes escucharon a Nowak llorar y gritar tras el incidente.

Estado de la víctima y consecuencias legales

El hijo de Nowak fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció sedado debido a la gravedad de las heridas, según ClickOrlando. El proyectil se fragmentó y quedó alojado en el rostro y la mandíbula de la víctima, de acuerdo con la declaración jurada. El estado de salud actual del hijo no ha sido detallado por las autoridades. Por su parte, Nowak también fue hospitalizado para una evaluación por hipertensión antes de ser ingresado en el centro penitenciario, como informó Florida Today. En la audiencia judicial, el juez determinó que Nowak permanecería detenido sin posibilidad de fianza y bajo representación de un defensor público.