Trump apeló al fallo de Maine que lo excluye de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE/ARCHIVO)

El ex presidente Donald Trump apeló el martes un fallo de la secretaria de estado de Maine que lo excluía de la boleta estatal de 2024 por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, argumentando que ella no tenía autoridad, que él no incitó ningún disturbio, nunca juró “apoyar” la Constitución y no era un funcionario del gobierno como lo estipulaba la enmienda constitucional que citó.

Trump, cuya principal candidatura republicana podría verse amenazada, apeló la decisión de Maine de la demócrata Shenna Bellows, quien se convirtió en la primera secretaria de Estado en la historia en prohibir a alguien postularse para la presidencia bajo la raramente utilizada Sección 3 de la 14ª Enmienda. Esa disposición prohíbe ocupar cargos públicos a quienes “participaron en la insurrección”.

Se espera que el ex presidente apele pronto una prohibición similar por parte de la Corte Suprema de Colorado. Esa apelación iría a la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que la acción de Bellows está siendo apelada ante una Corte Superior de Maine.

La apelación de Trump del martes pide que se exija a Bellows que lo incluya en la boleta primaria del 5 de marzo. La apelación sostiene que abusó de su discreción y se basó en “pruebas no confiables”.

“La secretaria debería haberse recusado debido a su parcialidad contra el presidente Trump, como lo demuestra un historial documentado de declaraciones anteriores que prejuzgan el tema presentado”, escribieron los abogados de Trump.

Bellows reiteró a The Associated Press el martes que su fallo estaba en pausa a la espera del resultado de la apelación, que se esperaba.

“Esto es parte del proceso. Tengo confianza en mi decisión y en el Estado de derecho. Este es el proceso de Maine y es realmente importante que, ante todo, cada uno de nosotros que servimos en el gobierno respete la Constitución y las leyes del estado”, dijo.

Se espera que Trump apele un fallo similar de la Corte Suprema de Colorado directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que nunca ha emitido una decisión sobre la Sección 3. El fallo 4-3 del tribunal de Colorado que aplicó a Trump fue la primera vez en la historia que la disposición se utilizó para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral.

Trump apeló al fallo de Maine que lo excluye de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio (REUTERS/ARCHIVO)

Los críticos de Trump han presentado decenas de demandas buscando descalificarlo en varios estados.

Ninguno tuvo éxito hasta que una estrecha mayoría de los siete jueces de Colorado (todos ellos nombrados por gobernadores demócratas) falló en contra de Trump. Los críticos advirtieron que se trataba de una extralimitación y que el tribunal no podía simplemente declarar que el ataque del 6 de enero fue una “insurrección” sin un proceso judicial más establecido.

Una semana después del fallo de Colorado, Bellows emitió el suyo propio. Los críticos advirtieron que era aún más peligroso porque podría allanar el camino para que los funcionarios electorales partidistas simplemente descalifiquen a los candidatos a los que se oponen. Bellows, ex jefa de la rama de Maine de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, criticó anteriormente a Trump y su comportamiento el 6 de enero.

La Sección 3 de la Constitución apenas se ha utilizado desde los años posteriores a la Guerra Civil, cuando impedía que los confederados derrotados regresaran a sus antiguos puestos gubernamentales. La cláusula de dos oraciones dice que cualquiera que haya hecho un juramento de “apoyar” la Constitución y luego haya participado en una insurrección no puede ocupar un cargo a menos que dos tercios de los votos del Congreso lo permitan.

Los abogados de Trump argumentan que la disposición no pretende aplicarse al presidente, y sostienen que el juramento para el cargo más alto del país no es “apoyar” la Constitución sino “preservarla, protegerla y defenderla”. También argumentan que la presidencia no se menciona explícitamente en la enmienda, sólo cualquier “funcionario de los Estados Unidos”, un término legal que, según ellos, no se aplica al presidente.

Trump hizo el argumento opuesto al defenderse de su procesamiento por fraude por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, sosteniendo que el caso debería trasladarse a un tribunal federal porque el presidente es “un funcionario de los Estados Unidos”. Los fiscales argumentaron que el lenguaje sólo se aplica a las personas designadas por el presidente: la posición de Trump aquí.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows (AP/ARCHIVO)

El argumento de que la Sección 3 no se aplica al presidente provocó una respuesta mordaz de la Corte Suprema de Colorado el mes pasado.

“El presidente Trump nos pide que sostengamos que la Sección 3 descalifica a todos los insurrectos que rompan el juramento, excepto el más poderoso, y que excluya a los que rompan el juramento de prácticamente todos los cargos, tanto estatales como federales, excepto el más alto del país”, decía la opinión mayoritaria del tribunal. “Ambos resultados son inconsistentes con el lenguaje sencillo y la historia de la Sección 3″.

En cuanto a la historia, el Congreso concedió amnistía a la mayoría de los ex confederados en 1872 y la Sección 3 cayó en desuso. Los juristas creen que su única aplicación en el siglo XX fue ser citada por el Congreso en 1919 para bloquear el asiento de un socialista que se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes.

Pero volvió a utilizarse después del 6 de enero de 2021. En 2022, un juez lo utilizó para destituir de su cargo a un comisionado del condado rural de Nuevo México después de que fuera declarado culpable de un delito menor por ingresar al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. impedir que las representantes republicanas Madison Cawthorn y Marjorie Taylor Greene se postulen para la reelección debido a sus funciones ese día. El caso de Cawthorn se volvió discutible cuando perdió sus primarias en 2022 y un juez dictaminó mantener a Greene en la boleta electoral.

(Con información de AP)