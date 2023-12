Un juguete “extraño” y “mágico” parece ser la sensación de la Navidad en Estados Unidos

Una niña con su Cookeez Makery recién 'horneado', listo para ser el nuevo compañero de aventuras durante y después de esta Navidad (Moose Toys)

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la época de regalos que despiertan la ilusión en grandes y chicos. Sin embargo, este año hay un juguete que se está llevando todas las miradas por su peculiaridad: el Cookeez Makery. Este producto, que combina la ternura de un peluche con la experiencia culinaria de hornear, promete ser uno de los más extraños y encantadores regalos de la temporada.

Te puede interesar: La razón por la que más de 300 Papá Noel se reunieron para esquiar por las montañas de Maine, en Estados Unidos

“Primero vi el anuncio en la televisión y me quedé extrañada; luego, mi hija saltó emocionada diciendo que lo quería”, contó a The New York Times, Jennifer Jack, de 35 años, residente en Winnipeg, Manitoba.

“Le vi y pensé que se veía raro”, agregó la mujer, sobre este horno de plástico que no solo calienta los ingredientes comestibles para hacer un muñeco, sino que también es capaz de otorgar calor al peluche y emitir un agradable aroma a canela.

Te puede interesar: Miles de Papá Noel invadieron los bares de Manhattan durante la jornada benéfica del SantaCon

El Cookeez Makery está inspirado en el aumento de la repostería casera durante la pandemia, según Ronnie Frankowski, presidente global de Moose Toys, la empresa australiana creadora del juguete.

“Cuando abres la puerta del horno y sale ese olor, es un momento increíble”, dice Frankowski. Aquí no hay una galleta de verdad, sino que “obtienes un amigo mágico”, agregó.

Te puede interesar: Alerta en Estados Unidos por el aumento de la venta de cigarrillos electrónicos chinos que no fueron aprobados por la FDA

Pero, ¿cómo funciona realmente este juguete? El horneado se realiza mediante estantes que se desplazan dentro del horno cuando se cierra la puerta y se activa el temporizador. El muñeco resultante, escondido en el interior del horno, es una criatura de apariencia amigable, que se calienta y emite sonidos cuando se presiona.

Mara Warren, de 26 años y residente en Austin, Texas, admitió que aún después de comprarlo y probarlo en casa con su hija de 2 años, el Cookeez Makery le sigue resultando un enigma: “Cuando lo estábamos haciendo, pensé ¿qué es esto?”.

La novedad ha capturado el interés de los niños, como comenta Jack, cuyos hijos de 4 y 7 años no han dejado de sentir curiosidad por el horno desde la primera vez que lo usaron. “La sorpresa no ha desaparecido”, aseguró, aunque ya hayan descifrado el funcionamiento.

El Cookeez Makery, la última sorpresa de Moose Toys, enciende la imaginación de los pequeños chefs con un peluche que promete ser el regalo más insólito del año (Toy Moose)

Adrienne Appell, vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones de marketing de The Toy Association, destacó que la sorpresa es parte del encanto del Cookeez Makery, agregando que a los niños “les gustan las revelaciones mágicas y la habilidad de emular a sus padres en la cocina”.

Lanzado en agosto y con un precio sugerido por el fabricante de USD 35 dólares, aunque este puede variar según el vendedor, Cookeez Makery parece destinado a convertirse en una sensación navideña.

A pesar de que, como apunta Warren, después de la primera vez, para repetir la experiencia tendrías que comprar otro, lo cierto es que esta particular mezcla de repostería y magia de peluche está conquistando los corazones de padres e hijos por igual, prometiendo hacer de esta Navidad una temporada inolvidablemente extraña.