Maltrato y amenazas en Venezuela: así operan el director de la nueva cárcel de tortura Rodeo I y el jefe de Asuntos Especiales de la DGCIM

Granko Arteaga, jefe de la DAE y compañero del director de El Rodeo I

La cárcel El Rodeo I, que se estrenó el 18 de febrero 2024, ocupa el primer lugar en lo que a trato cruel hacia los detenidos y sus familiares se refiere, desplazando a los sótanos de la DGCIM y el SEBIN. Es el nuevo lugar de experimento para la tortura de los detenidos por parte del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga a través de su compañero de componente y de promoción, el teniente coronel Carlos Enrique Rincones Serven, alias Tiburón, director de la cárcel de alta seguridad El Rodeo I.

Granko y Rincones comparten la similitud de uno de sus nombres: Enrique. También se graduaron el mismo año, 2003, en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) II promoción “Batalla Mata de la Miel” 2003: Granko de Nr. 4 y Rincones de Nr. 59 en orden de mérito.

Pero no llegan hasta ahí las coincidencias. Los dos oficiales comparten el mismo rango militar, teniente coronel. Se le pueden agregar otros hechos similares: la barba poco cuidada, el color de los ojos claros, el gusto por el ciclismo y la pertenencia al Team Espartanos.

Teniente coronel Carlos Enrique Rincones Serven, alias Tiburón, director de la cárcel de alta seguridad El Rodeo I

Pero de lo que no hay duda es de que se comportan igual cuando de maltratar presos y aterrorizar familias se trata. Granko, quien dirige la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ha sido uno de los artífices de la tortura psicológica y de terror contra ancianos, mujeres y niños, principalmente.

Esa misma receta la aplica, pero con mayor rigor, el comandante Carlos Rincones Serven en la Cárcel Rodeo I, que en apariencia depende del Ministerio Penitenciario, a cargo de la Vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, pero los custodios, desde el director hacia abajo, responden a las praxis implementadas por Granko Arteaga desde la DGCIM.

El Tcnel (GNB) Rincones Serven, según Gaceta Oficial 41.455 del 7 de agosto 2018 fue designado por el entonces Ministro del Petróleo, general (GNB) Manuel Salvador Quevedo Fernández, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, adscrita al despacho del Ministro.

El año pasado, septiembre 2023, según la Resolución 52558, Rincones Serven salió del cargo como Comandante de Zona de la GNB Nr. 22 del estado Mérida. Hasta que es designado como director de la cárcel Rodeo I, donde no todos, pero la mayoría de los que están presos es por razones políticas.

La sede de la DGCIM en Caracas

Custodios

Muchos funcionarios no tienen ningún tipo de identificación. Lo que sí tienen todos en la gorra y el hombro es el nombre SESMAS como iniciales de algún servicio o institución, que no aparece registrado en el Ministerio del Servicio Penitenciario. Y por supuesto sí está acompañada la palabras SESMAS

El subdirector es alias Warlock; usa lo que en Santería se conoce como Mazo, según esta religión significa que es Babalao. A veces lol sustituye Pollux. El jefe de régimen: Isaac o Raiden.

Custodios masculinos: Flokio, Denver, Río, Igor, Cars, Mufasa, Strong, Thor, Bakurio, Troya. Con ellos también está Centurión, hombre fornido y gordito, baja estatura y ojos claros, con tono de voz medio ronco, como si tuviese algún padecimiento en sus cuerdas vocales. CR7, un hombre moreno, delgado y alto. Fox es blanco y zurdo.

Otros son Lancelot, quien tiene una pequeña cicatriz en su dedo medio de la mano izquierda. Atom, por su parte, es moreno y de baja estatura. En el caso de Apolo es de tez morena clara, nariz algo gruesa, con ciertas praxis femeninas como arreglarse y cubrirse las uñas de brillo, a la vez que se saca las cejas para perfilarlas.

Custodios Mujeres: Merlina, Cataleya, Cruz y Miranda.

Las condiciones de los detenidos en ese centro terrible apenas han cambiado.

El agua solo la colocan 2 o 3 minutos. No permiten las llamadas telefónicas ni autorizan el paso de los libros. Lo que sí permiten ahora es el encuentro con un sacerdote.

Familiares denunciaron que el nuevo centro de torturas es El Rodeo I

Sin derecho a protestar

Como la queja común de todos los familiares es que, desde que sus seres queridos fueron trasladados al Rodeo I, han bajado drásticamente de peso, aumentaron un poquito la cantidad de carbohidratos. El lugar es extremadamente caluroso y algunos han resultado atacados por los zancudos.

Entre lo más detestable es que en las pequeñísimas celdas apenas hay sitio para dormir y una letrina pegada al sitio donde duermen y comen. Eso se agrava por el problema del suministro de agua y calidad de la misma, lo que ha repercutido en enfermedades estomacales.

Las salidas al patio son de unos 45 minutos aproximadamente y casi diariamente. Las cartas se aceptan si el contenido pasa la censura. A veces aceptan vitaminas.

La amenaza sí es constante; a los presos con no permitirles la visita y a los familiares con interrumpirlas si dicen algo que no le guste a los custodios. Los siguen encapuchando para que atraviesen un lugar hasta el locutorio donde pueden ver y hablar con el detenido a través de un vidrio.

Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel, reveló a la ONG Espacio Público que le aplicaron una sanción prohibiéndole la visita a su hermano. “Daban una charla a los familiares de que si decíamos algo sobre las condiciones de allí, íbamos a tener prohibición de visita y hoy ya es un hecho”.4

El joven detenido necesita ser atendido por los problemas de salud que padece: roturas de ligamentos y hernias y otras patologías producidas por los tratos crueles siendo privado de libertad.

“Él desde el día 1 ha sido muy amenazado, muy torturado y en las condiciones que está es poco lo que puede decir, porque además la visita no solamente es grabada sino que te colocan custodios para que no puedas hacer ni señas. Pero yo con solo ver a mi hermano sé que no está bien, sé que no aguanta los dolores porque eso si logro decírmelo en clave”.