Edmundo González Urrutia, candidato a presidente de Venezuela: “Abriremos los calabozos a los presos políticos el mismo día que asumamos el gobierno”

En un momento crucial para la historia política de Venezuela, cuando faltan tan sólo dos meses para las elecciones presidenciales en el país, Edmundo González Urrutia emerge como el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, promoviendo un cambio radical en el panorama crítico que atraviesan los venezolanos en materia política, institucional, económica y social.

Con la promesa de liberar a los prisioneros políticos desde el primer día de su mandato, González Urrutia se posiciona como un defensor ferviente de la justicia y los derechos humanos. Su visión para el país no se detiene en el ámbito interno; plantea una reconfiguración de la política exterior basada en la soberanía y el respeto mutuo, con énfasis en revitalizar las relaciones con América Latina y reevaluar los vínculos con naciones como Cuba, China, Rusia e Irán.

En una entrevista exclusiva con Infobae, González Urrutia ofrece una mirada profunda a sus planes para restaurar la democracia y la estabilidad en Venezuela, mientras destaca el papel crucial que tendrán las Fuerzas Armadas en su gobierno, la delicada disputa territorial con Guyana y el papel que ocuparán figuras clave como María Corina Machado.

-¿Cómo ve la relación con China, Irán, Rusia, Cuba y Nicaragua, en un hipotético Gobierno suyo y cuáles serán sus aliados internacionales?

-La política exterior del nuevo gobierno volverá a tener como eje central la soberanía, la protección de los intereses del país y la amplitud para tener relaciones con todos los países sobre la base del respeto. Nosotros fuimos un país que se caracterizó por desarrollar una política exterior independiente, abierta a todos los países, donde se privilegiaba la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la defensa de los intereses del país. Eso será lo que guiará y orientará la política exterior de Venezuela, por supuesto, con énfasis en los espacios que son los espacios naturales de Venezuela, la Comunidad Andina, el CARICOM, el Mercosur y, en general, con todos los países de América con quienes tuvimos durante muchos años unas relaciones basadas en el respeto y la cordialidad del entendimiento entre nuestros gobiernos.

Las relaciones con Rusia han tenido un desarrollo importante en estos últimos 25 años, en donde se ha profundizado una relación basada en intereses económicos y esencialmente petrolero. Nosotros respetaremos los acuerdos que se hayan mantenido siempre y cuando se hayan enmarcado en el marco de la Constitución Nacional. En Cuba hay un tema muy particular porque en Venezuela en los últimos 25 años ha desarrollado un alineamiento automático con Cuba. Esa es una relación que va mucho más allá de las relaciones diplomáticas para abarcar aspectos que tienen que ver con la seguridad del Estado, con los temas de los puertos y aeropuertos, con el tema de la cedulación, en fin, una serie de materias sensibles para la seguridad del país que tienen que ser objeto de una revisión.

Edmundo González Urrutia habló de la política internacional que seguirá su Gobierno en caso de ganar las elecciones

-En el caso de Irán y China. Actualmente Venezuela tiene una deuda muy grande con China, e Irán ha entrado muy fuertemente en el mercado venezolano. Hemos visto supermercados, importación de automóviles, de gasolina. ¿Cómo piensa manejar la relación con estos dos países?

-Sin duda alguna serán objeto también de un tratamiento y una revisión muy rigurosa, en el sentido de que no es posible que nosotros mantengamos una presencia con países donde no se respetan los derechos humanos, donde violan las normas esenciales de conducta y de comportamiento internacional. Con esos países mantendremos unas relaciones normales basadas en el respeto mutuo y la soberanía, pero serán objeto de revisión algunos temas sensibles como los que ha mencionado.

-Las encuestas lo dan como un virtual ganador de las elecciones, pero el chavismo parece negado a ceder el poder. ¿Qué tienen planeado para que se pueda lograr una transición de mando sin trabas por parte del régimen?

-La transición se dará en las mejores condiciones con el respaldo de una votación masiva de los venezolanos en favor de la candidatura de la Plataforma Unitaria. Esa será la base para nuestro esfuerzo de lograr una transición en paz con las autoridades. El respaldo de la voluntad popular quedará claro y muy nítido el mensaje a todo el país y a toda la comunidad internacional, porque aquí habrá veedores, observadores internacionales de muchos países que podrán avalar esta avalancha de votos que puedan surgir el 28 de julio.

-Con respecto a las Fuerzas Armadas, actualmente tienen un papel protagónico en el chavismo. ¿Ha tenido acercamientos con el sector castrense y cuál sería el rol de los militares en su Gobierno?

-Las Fuerzas Armadas tendrán que ocupar su papel como garante de la seguridad territorial, garante de la seguridad de los venezolanos en el marco de la Constitución, que establece muy claramente en su artículo 38 que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y que estarán bajo la tutela de las autoridades. No vamos a permitir una fuerza armada politizada, que intervenga en los asuntos políticos del país. Ellos tienen que servir como garantes de la paz de todos los venezolanos.

-¿Piensa dejar en cargos importantes a algunos miembros del actual Alto Mando Militar o tiene planteado reestructurarlo en su debido momento?

-Es prematuro hablar de eso. Vamos a esperar que llegue el día de la elección y nosotros allí tomaremos las decisiones que corresponda.

El rol de las Fuerzas Armadas en un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia

-Con respecto a la situación con Guyana. ¿Cómo piensa manejar usted el conflicto del territorio Esequibo?

-Para nosotros, el tema de la controversia territorial con Guyana se enmarca en el Acuerdo de Ginebra. Todo lo que tenga que ver con la disputa territorial con Guyana se analizará, se revisará y se solucionará a la luz de la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966.

-Si gana las elecciones, ¿cuál sería el papel que cumpliría María Corina Machado en su Gobierno?

-No quisiera entrar en temas de discusión sobre qué posición ocupará. Ella es una líder fundamental de la oposición venezolana. Ella ganó unas elecciones primarias con una altísima votación. Sobre ella están sembradas muchas esperanzas por buena parte la del electorado venezolano y muy seguramente ella ocupará una posición destacada en el Gobierno.

-¿Qué opinión tiene sobre su ubicación en la boleta electoral ante un aparente ventajismo por parte de Maduro?

-Cuando existe la voluntad de un pueblo decidido a participar como lo sentimos y como lo vamos a ver el 28 de julio, esa ubicación es secundaria. Aquí lo que va a haber es un vendaval de votos a favor de la candidatura de la Plataforma Unitaria.

-¿Piensa reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia?

-Nosotros vamos a propiciar que desde el primer momento se establezca en Venezuela la justicia transicional. Esa es la que nos va a dar la base para la recomposición y la reinstitucionalización de la justicia en Venezuela.

-Ese tema ha sido un poco controversial, ya que se ha hablado de amnistía y perdón para algunos miembros del chavismo. ¿Cuál sería el futuro para algunos jerarcas del régimen como Maduro y su familia, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello?

-Nosotros estamos convencidos de que nuestro norte será la reinstitucionalización de Venezuela. En eso entran todos los temas que tienen que ver con la reparación de justicia. Ese es un punto muy importante y nosotros le daremos gran prioridad.

-Recientemente la SIP dijo que la libertad de prensa en Venezuela es nula. ¿Cómo está haciendo para sobrellevar su campaña electoral con los medios de comunicación controlados por el chavismo, siente que hay desventaja?

-Cada vez más los venezolanos tienen la astucia de buscar los medios para superar la censura del régimen a través de VPN, que es una tecnología muy bien implantada. Yo mismo la tengo en mi computadora y es lo primero que hago al levantarme, prender mi computadora y logro entrar a los portales que de otra forma no podrían ser vistos, uno de ellos, es el portal de ustedes (Infobae) que veo con regularidad y lo veo porque tengo un VPN que me permite el acceso a ese portal.

(Es importante destacar que el sitio de Infobae está bloqueado por el régimen de Maduro para el libre acceso de los usuarios en Venezuela)

Edmundo González Urrutia se refirió al papel de María Corina Machado

-¿Cuáles serían las principales medidas económicas que usted tomaría en sus primeros 100 días de Gobierno que faciliten la recuperación del país?

-Todas las medidas que pongamos en marcha tendrán como norte la reinstitucionalización de Venezuela, la recuperación económica, la recuperación del salario de los venezolanos, la recuperación de la salud, de la educación. Hay dos programas que ya están bien aceitados, estudiados por equipos técnicos que vienen trabajando en esos temas desde hace mucho tiempo. Teníamos también el Plan País, que fue el producto del concurso de decenas de profesionales y todos esos planes están allí. Es cuestión de apenas lleguemos al gobierno, ponerlos en marcha.

-¿Cuál es su visión con respecto al libre mercado, a la libre empresa, al derecho a la propiedad y a las expropiaciones, tiene usted alguna posición en estos temas?

-Estoy comprometido con las tres primeras que me dijiste. Libre empresa, libre mercado, oferta y demanda, todas esas condiciones que son propias para una economía sana y que pueda servir para la recuperación del país.

-¿Qué opina sobre las políticas de género como el matrimonio igualitario y el acceso al aborto legal?

-Son temas sensibles, importantes, que tenemos que darle una discusión a fondo y que todo eso lo daremos cuando Venezuela recupere la democracia.

-¿Con usted en Miraflores, en cuánto tiempo cree que los presos políticos volverán a estar en libertad y qué piensa hacer con el Helicoide?

-Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno. Aquí había un centro penitenciario hace muchos años que lo eliminaron y lo derribaron. Yo no sé si el Helicoide sería un símil para esta situación, pero ciertamente en nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, no habrán presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela.

