Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Carlos Alcaraz debutó en las ATP Finals este domingo 8, con una victoria renovadora ante Alex de Miñaur. Con un 2-0 (7-6 y 6-2) el español ganó el duelo ante el australiano. Un triunfo que le hizo olvidar el tropiezo en el Masters 1000 de París y recuperar la confianza para seguir avanzando en el torneo en busca del título y de volver a situarse en lo alto del ranking de la ATP con la corona de número uno, la cual podrá conseguir si gana la competición.

El siguiente duelo es ante Taylor Fritz, con quien ya se ha batido en cuatro ocasiones a lo largo de la presente temporada. A pesar de que Carlitos va ganando en el contador de duelos, el estadounidense consiguió imponerse en la Laver Cup, que se disputa en un escenario con unas condiciones similares a las de la cita de Turín.