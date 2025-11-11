España Deportes

Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Sigue el minuto a minuto del partido entre el tenista español y el estadounidense

Guardar
El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Carlos Alcaraz debutó en las ATP Finals este domingo 8, con una victoria renovadora ante Alex de Miñaur. Con un 2-0 (7-6 y 6-2) el español ganó el duelo ante el australiano. Un triunfo que le hizo olvidar el tropiezo en el Masters 1000 de París y recuperar la confianza para seguir avanzando en el torneo en busca del título y de volver a situarse en lo alto del ranking de la ATP con la corona de número uno, la cual podrá conseguir si gana la competición.

El siguiente duelo es ante Taylor Fritz, con quien ya se ha batido en cuatro ocasiones a lo largo de la presente temporada. A pesar de que Carlitos va ganando en el contador de duelos, el estadounidense consiguió imponerse en la Laver Cup, que se disputa en un escenario con unas condiciones similares a las de la cita de Turín.

13:04 hsHoy

Empiezan a salir los tenistas a la pista para calentar

12:58 hsHoy

Carlos Alcaraz está a punto de saltar a la pista

12:36 hsHoy

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

El tenista español ha recuperado la forma tras el tropiezo en el Masters 1000 de París

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz logró dar un paso significativo en su carrera el domingo en Turín, firmando su primera victoria en unas ATP Finals. El joven tenista español sumó un triunfo de prestigio ante Alex de Miñaur, mostrando firmeza y un tenis de alto vuelo. En este compromiso, la calidad de sus tiros fue determinante: terminó el partido con un registro de 32 golpes ganadores frente a 28 errores no forzados, inclinando la balanza hacia el lado positivo, una característica que define su propuesta en la pista y respalda su forma de jugar: una apuesta firme al riesgo y al dominio desde el fondo de pista.

Leer la nota completa
12:26 hsHoy

Este martes a las 14 horas tendrá lugar el duelo entre el tenista español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz

12:21 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este martes, el mundo del tenis tiene una cita importante: el duelo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz en las ATP Finals. El español necesita seguir avanzando en el torneo para intentar recuperar la corona de número uno antes de que termine el año

Temas Relacionados

Carlos AlcarazTaylor FritzATP FinalsATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

El extremo del FC Barcelona estará entre 7 y 10 días de baja debido a molestias en el pubis

La Federación desconvoca a Lamine

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

El boxeador español murió debido al Alzheimer en 2016 y este 11 de noviembre se cumplen nueve años de su fallecimiento

Perico Fernández, el boxeador español

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

El tenista español ha recuperado la forma tras el tropiezo en el Masters 1000 de París

La nueva arma de Carlos

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

El madrileño llega a Cheste con opciones de título y mantiene viva la esperanza de un nuevo triplete español

Manuel González busca repetir en

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

El jugador argentino, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante para una nueva fecha internacional, aprovechó su viaje a España para visitar el Camp Nou

Messi regresa al nuevo Camp

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei oficializó cambios clave en

Milei oficializó cambios clave en el Gabinete y traspasó áreas estratégicas a la órbita de Adorni y de Patricia Bullrich

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”

Sacar los “dólares del colchón”: el pedido urgente de la Cámara de Comercio al Congreso para reanimar el consumo

La Unión Europea ve en el acuerdo con el Mercosur una vía de escape a la guerra comercial global

En Formosa cobran un impuesto a los camiones para poder circular: piden que el gobierno nacional intervenga

INFOBAE AMÉRICA

El escritor David Szalay ganó

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”

La Unión Europea ve en el acuerdo con el Mercosur una vía de escape a la guerra comercial global

Seis consecuencias económicas del cierre del gobierno más extenso de los Estados Unidos

Cuando los lagos se vacían: el inesperado vínculo entre la sequía y los terremotos en África Oriental

El aire ártico avanza: hacia dónde se dirige la ola de frío que podría registrar récords en Estados Unidos

DEPORTES

Misterio por la muerte de

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

Messi reconoció que quiere volver a vivir en Barcelona y aseguró: “Me imaginaba jugando toda la vida acá”

El plan “potencia física” que prepara Real Madrid para Franco Mastantuono mientras se recupera de su lesión

El cambio drástico en las raquetas que propone Toni Nadal para hacer más atractivo el tenis y los dos argentinos que puso como ejemplo

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas