Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Carlos Alcaraz debutó en las ATP Finals este domingo 8, con una victoria renovadora ante Alex de Miñaur. Con un 2-0 (7-6 y 6-2) el español ganó el duelo ante el australiano. Un triunfo que le hizo olvidar el tropiezo en el Masters 1000 de París y recuperar la confianza para seguir avanzando en el torneo en busca del título y de volver a situarse en lo alto del ranking de la ATP con la corona de número uno, la cual podrá conseguir si gana la competición.
El siguiente duelo es ante Taylor Fritz, con quien ya se ha batido en cuatro ocasiones a lo largo de la presente temporada. A pesar de que Carlitos va ganando en el contador de duelos, el estadounidense consiguió imponerse en la Laver Cup, que se disputa en un escenario con unas condiciones similares a las de la cita de Turín.
Empiezan a salir los tenistas a la pista para calentar
Carlos Alcaraz está a punto de saltar a la pista
Carlos Alcaraz logró dar un paso significativo en su carrera el domingo en Turín, firmando su primera victoria en unas ATP Finals. El joven tenista español sumó un triunfo de prestigio ante Alex de Miñaur, mostrando firmeza y un tenis de alto vuelo. En este compromiso, la calidad de sus tiros fue determinante: terminó el partido con un registro de 32 golpes ganadores frente a 28 errores no forzados, inclinando la balanza hacia el lado positivo, una característica que define su propuesta en la pista y respalda su forma de jugar: una apuesta firme al riesgo y al dominio desde el fondo de pista.
Este martes a las 14 horas tendrá lugar el duelo entre el tenista español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este martes, el mundo del tenis tiene una cita importante: el duelo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz en las ATP Finals. El español necesita seguir avanzando en el torneo para intentar recuperar la corona de número uno antes de que termine el año