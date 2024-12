El Real Madrid imita al Barcelona: tira de ‘La Fábrica’ para parchear su epidemia de lesiones y problemas con las cuentas

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. (imagen del Twitter de Raúl Asencio)

La Masia siempre ha sido una parte fundamental para el FC Barcelona. A lo largo de los años, muchos de los jugadores formados en la cantera han disfrutado de su oportunidad y de minutos con el primer equipo. Tanto la campaña pasada como en la actual, los problemas económicos y las lesiones del club han obligado tanto a Xavi, el año pasado, como ahora a Hansi Flick, a tirar de esas jóvenes promesas. Ahora el Real Madrid se ha visto obligado a seguir estos mismos pasos, dada la epidemia de lesiones que vive el vestuario blanco y la dificultad de fichar en el mercado de invierno debido a los problemas con las cuentas.

Las obras en el Santiago Bernabéu para hacer del templo blanco uno de los mejores estadios del mundo en todos los sentidos dejaron muy mermadas las cuentas del Real Madrid. Tanto, que ahora son incapaces de acercarse al mercado y buscar jugadores que puedan suplir a los futbolistas que se agolpan en la enfermería de Valdebebas. Florentino Pérez, al igual que Joan Laporta, trata de restar importancia a la situación financiera del club. La falta de fichajes por parte de los blancos en verano y los problemas de los azulgranas para inscribir a jugadores en LaLiga, como Dani Olmo, evidencian la situación de las finanzas de ambos clubes.

El FC Barcelona se resignó hace tiempo a tirar de La Masia para mostrar un equipo competitivo sobre el campo ante la imposibilidad de fichar a grandes estrellas. La última fue Robert Lewandowski, quien llegó a la ciudad condal en 2022. Desde entonces, aunque a regañadientes, Laporta cerró el frigo. Primero necesitan aumentar los ingresos. Poco a poco, han ido parcheando la situación para poder inscribir a jugadores de la talla de Dani Olmo, mientras jóvenes promesas como Marc Casadó, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gavi o Lamine Yamal tiraban del equipo. Una confianza en los canteranos que los blancos se han visto obligados a replicar.

Carlo Ancelotti. (Vincent West/Reuters)

Carlo Ancelotti nunca se ha caracterizado por dar grandes oportunidades a los jugadores de La Fábrica. ¿El problema? La epidemia de lesiones que se ha instalado en su vestuario le ha obligado a acudir a la cantera para mantener el equipo. En la delantera cuentan con algunas bajas, pero lo de la defensa blanca no tiene ningún tipo de sentido. Ya sea por el apretado calendario o por la falta de descanso de los jugadores, dado que al técnico italiano no es muy dado a cambiar su once titular, lo cierto es la enfermería del Real Madrid está teniendo mucho trabajo y los jugadores no dejan de agolparse en su puerta.

Alaba, Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao y Mendy están fuera de las convocatorias blancas desde hace varias semanas. Algunos, además, estarán de baja prácticamente toda la temporada. Esto hace que la defensa del Real Madrid esté con el agua al cuello, dado que no tiene recambios. Asencio fue el primer canterano blanco en disfrutar de minutos. Corría el minuto 30 del partido entre el Real Madrid y el Osasuna, cuando Militao se fue al suelo con la mano en la rodilla. Los peores presagios cruzaron la mente de los presentes en el templo blanco y de los aficionados que estaban siguiendo el encuentro a través de la pantalla. Un pronóstico que terminó por certificarse: una nueva rotura del ligamento cruzado, la misma que le mantuvo alejado del césped casi toda la temporada pasada.

Asencio y Dani Yáñez

En el partido ante los rojillos, Raúl Asencio fue el elegido para suplir este hueco y lo cierto es que brilló con luz propia. Fue seguro atrás, sin dar un respiro a su marca. Con eso sería suficiente, pero el canterano necesitaba demostrar su valía y lo hizo con una asistencia a Jude Bellingham. Desde entonces ha jugado contra el Leganés, el Liverpool, el Getafe, el Athletic Club y el Girona, aunque en este último comenzó desde el banquillo.

Pero no ha sido el único en disfrutar de minutos sobre el césped con el primer equipo. En el último momento, Rodrygo se cayó de la convocatoria para el duelo entre los blancos y los de Montilivi de este sábado. Una situación que abrió la puerta a un nuevo canterano: Dani Yáñez. En el minuto 89 entró para sustituir a Arda Güler y hacer sus sueños realidad. “Jugar con el Castilla también fue una ilusión muy grande y después me llamaron para venir aquí a Girona y con más ilusión que nunca”, aseguró tras el encuentro. Por su parte, el técnico italiano tan solo le dijo que hiciera lo que él sabía.

El mercado de fichajes de invierno todavía es una posibilidad para que el Real Madrid amplíe su plantilla e incorpore a jugadores que sustituyan a los lesionados. Sin embargo, cada vez que Carlo Ancelotti ha sido preguntado por esta cuestión, ha rechazado que vayan a fichar. Aunque si las bajas siguen ampliándose, es probable que no le quede más remedio. Entre tanto, son los canteranos, los jugadores de La Fábrica, quienes sostienen el equipo.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.