La confesión de Cesare Prandelli: “Dejé de entrenar para proteger mi salud. La cabeza incidía mucho en el físico”

En el fútbol, como en la vida, hay ocasiones en las que hay que saber parar, sobre todo cuando la salud está en juego. Esta decisión no siempre es sencilla, ni llega en el mejor momento, como le pasó al entrenador Cesare Prandelli, quien tuvo que decir adiós de forma repentina.

El italiano habló de su carrera y de su vida personal en Vivo Azzurro TV, la plataforma de streaming de la Federación Italiana de Fútbol. El exseleccionador transalpino, que llegó a ser finalista en la Eurocopa de 2012, explicó cuáles fueron los motivos por los que se retiró de los banquillos en 2021. “Me sentía incómodo, tal vez mi vínculo con Florencia era demasiado fuerte”, confesó.

“Durante un partido, tuve un episodio breve, casi de pánico, y me dije a mí mismo: ‘Si vuelve a pasar, me retiraré’. Todavía lo recuerdo, estábamos jugando contra la Sampdoria y marcó Quagliarella. De hecho, cuando lo conocí, le dije: ‘Me hiciste parar’. Después de ese incidente, me diagnosticaron una válvula cardíaca colapsada. Evidentemente, mi mente estaba afectando a mi cuerpo”, indicó.

“Pasé dos meses difíciles, uno de ellos con una neumonía muy fuerte, inesperada, que me debilitó considerablemente. Ese período me hizo replantear muchas cosas y redefinir mis prioridades”, añadió. A sus 67 años, no pudo esconder que hubo momentos de incertidumbre durante este periodo, sobre todo cuando los médicos le informaron de la posibilidad de tener que intubarlo.

“Afortunadamente, todavía tenía una capacidad respiratoria de 7 litros. Fue muy duro para mí, porque nunca antes había tenido un problema de salud tan grave. Como deportista, estaba acostumbrado a recuperarme rápidamente, en siete o diez días, pero esta vez no fue así, el proceso fue mucho más largo y complicado”, se lamentó. “En esos momentos uno llega a pensar que la vida es, en gran parte, una cuestión de suerte. Y cuando ves a tantas personas enfrentando circunstancias difíciles sin merecerlo, te das cuenta de la imprevisibilidad de todo”, reflexionó.

Más allá de los banquillos

Además de su salud, Prandelli también tuvo tiempo para hablar de su relación con varias de las figuras clave del fútbol italiano. Luigi Riva, más conocido como Gigi Riva, destacó no solo con la azzurra, sino también con el Calcio. En su momento fue el director técnico del combinado nacional, donde coincidió con él cuando era entrenador. “Su foto está presente aquí en Coverciano, es fundamental para todos los que llegan. Teníamos una relación muy fuerte. Muchos me preguntan cómo gestionaba a jugadores difíciles como Antonio Cassano y Mario Balotelli en la selección. La respuesta es sencilla: Gigi Riva me enseñó a gestionarlos”, recordó.

No solo se atrevió a mirar al pasado, sino también al presente y al futuro. El fútbol ha cambiado desde su nacimiento en los campos de Inglaterra. “Ahora, en muchos partidos, observo a los entrenadores y me resulta embarazoso ver cómo manejan el talento. El talento debe ser reconocido y apoyado. No estoy de acuerdo con la mentalidad de algunas nuevas estrellas, que parecen tener celos de los campeones del pasado y, en lugar de aprovechar su experiencia, los ven como un obstáculo. El talento y la experiencia son un recurso valioso, no algo de lo que haya que deshacerse”, finalizó.