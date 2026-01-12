Julia Roberts recibe la mayor ovación en los Globos de Oro (a pesar de no recibir premio): “¿Qué demonios está pasando ahora mismo?”

Julia Roberts en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 REUTERS/Mike Blake

La gala de los Globos de Oro 2026 ha vivido uno de sus momentos más aclamados con la presencia de Julia Roberts, que ha recibido una ovación en pie de todo el público en el Beverly Hilton. La actriz, que ha sido la encargada de entregar uno de los últimos galardones de la noche, ha subido al escenario en medio de vítores y una visible muestra de cariño por parte de sus compañeros de profesión.

Desde las primeras filas hasta el fondo del auditorio, se han podido ver a figuras como Emily Blunt, John Krasinski, Emma Stone, Ethan Hawke, Kate Hudson o Mark Ruffalo sumándose al homenaje espontáneo a la estrella de Hollywood.

Esta reacción colectiva ha marcado la recta final del evento y Julia Roberts no ha dejado pasar la ocasión para bromear y agradecer el gesto. Dirigiéndose al público justo después de que se calmaran los aplausos, la actriz ha exclamado: “Venga, todos en pie. ¡Al fondo también! ¡Venga!”, antes de añadir en tono jocoso: “Emma Stone está como diciendo: ‘¿Qué demonios está pasando ahora mismo?’”. Finalmente, Roberts ha reconocido entre risas: “Voy a estar imposible por lo menos una semana. Os lo agradezco mucho”.

Reconocimiento a pesar de no llevarse el premio

A pesar de que Roberts no ha logrado llevarse el galardón en la categoría de Mejor Actriz en una Película Dramática por su papel en el thriller Caza de brujas, la intérprete ha visto cómo el sector le dedicaba un tributo espontáneo en forma de ovación multitudinaria.

Tráiler 'Caza de brujas', protagonizada por Julia Roberts y dirigida por Luca Guadagnino

La actriz compartía nominación con Tessa Thompson, Eva Victor, Renate Reinsve, Jennifer Lawrence y Jessie Buckley, que finalmente ha sido la elegida por su trabajo en Hamnet. Durante la recogida del premio, Buckley ha dirigido unas palabras a Roberts desde el escenario: “Madre mía, las mujeres increíbles junto a las que tengo el honor de estar en esta categoría. Julia Roberts, eres un referente para todas nosotras”, ha dicho la intérprete.

La propia Roberts, antes de proceder con la entrega del premio a Mejor Película Musical o Comedia, ha expresado su satisfacción por la noche vivida: “Qué noche tan estupenda. Es maravilloso ser artista. Esto es 2026. Vamos directos a lo más alto con esto”, ha manifestado la intérprete.

Encargada de entregar uno de los grandes premios

Bajo el foco de una sala entregada, Roberts ha anunciado finalmente el premio a Mejor Película Musical o Comedia, que ha recaído en Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, superando a las otras finalistas: Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No hoy otra opción y Nouvelle Vague.

Julia Roberts posa en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, donde estaba nominada por la película 'Caza de brujas' REUTERS/Mike Blake

Instantes después de esta ovación y entrega, George Clooney (compañero de reparto y amigo de la actriz) se ha encargado de presentar el último reconocimiento de la noche, el de Mejor Película Dramática. Don Cheadle, presente en la gala, no ha dejado pasar la ocasión para bromear con Clooney acerca de la ausencia de una ovación similar.

Un historial brillante en los Globos de Oro

Aunque en esta edición Roberts ha competido sin premio por su papel en Caza de brujas, la actriz cuenta con un extenso palmarés en los Globos de Oro. Ha ganado tres galardones: el primero en 1989 a Mejor Actriz de Reparto por Magnolias de acero, el segundo en 1990 como Mejor Actriz por Pretty Woman y el tercero en 2000 por Erin Brockovich.

La actriz ha asistido al evento acompañada de su marido, Danny Moder. En esta ocasión, ha posado sola en la alfombra roja con un vestido negro de escote pronunciado y un collar rojo, mientras que en el interior del recinto se la ha visto junto a Moder, con quien lleva más de veinte años casada.

De este modo, la edición número 83 de los Globos de Oro ha dejado para el recuerdo la imagen de una sala entregada a Julia Roberts, homenajeada por la industria pese a no haberse alzado con el premio.