La voz de estos míticos personajes de ‘Los Simpson’ que no estará en la siguiente temporada

Imagen de 'Los Simpson'

La icónica serie animada Los Simpson, creada por Matt Groening, enfrenta un cambio significativo en su elenco de voces. Uno de los personajes más queridos, Milhouse Van Houten, se queda sin la voz que le dio vida durante más de tres décadas. El séptimo episodio de la temporada 36 de Los Simpson, titulado Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, marca la última aparición de Milhouse con su voz original, a la espera de que Fox encuentre un reemplazo.

Desde su debut en 1989, la serie ha contado con un equipo de actores de voz que han dado vida a sus entrañables personajes. La actriz responsable de la voz de Milhouse también interpretó a varios personajes secundarios, entre ellos Rod Flanders, su hermano Todd en ocasiones, el matón Jimbo Jones, la amiga de Lisa, Janey Powell, y Sarah, la esposa del jefe Wiggum. Su contribución se extiende a 694 episodios de la serie, además de su participación en videojuegos y en la película Los Simpson: La película de 2007.

La actriz ha compartido sus sentimientos en un emotivo video de despedida donde agradece a los fans por el apoyo recibido a lo largo de los años. Asegura que lo que más le gustaba de Milhouse era su habilidad para levantarse pese a las adversidades, describiéndolo como un “chiquitín” adorable. En la versión española de Los Simpson, la voz de Milhouse fue originalmente interpretada por Eva Díez, quien también ha trabajado en el doblaje de actrices como Evangeline Lilly y Melissa Joan Hart. A partir de la temporada 14, esta tarea fue asumida por Chelo Molina. El trabajo de doblaje de los otros personajes de la actriz en la serie española está distribuido entre diversas voces.

Imagen de Milhouse cuando pronuncia su mítico "Todo ha salido a pedir de Milhouse"

La vida después de Milhouse

Fuera de Los Simpson, la actriz, cuyo nombre es finalmente revelado como Pamela Hayden, ha puesto su voz a otros personajes en series animadas como Turbo Teen, Pinky y Cerebro, Las nuevas aventuras de Batman y Lloyd en el espacio. Su retiro deja un vacío en el elenco de la serie animada que ha acompañado a generaciones durante más de 35 años. La serie ya ha reemplazado a otros actores de doblaje en el pasado, conforme estos se han retirado o, en casos mayores, cuando han fallecido, pero con Hayden tendrán un reto mayúsculo.

A la espera de ver qué sucede con Milhouse, lo cierto es que la serie sufre un duro revés con el que es uno de los personajes más queridos fuera de la familia Simpson. Milhouse es uno de los vecinos de Springfield que ha estado ahí desde el principio, ha participado en casi todos los episodios de la serie, y desde luego ha estado en algunos de los momentos más memorables de esta. Sus peripecias con Bart le han llevado a vivir toda clase de aventuras, siempre ha tenido una suerte de romance con Lisa y, en definitiva, ha sido uno de los grandes alivios cómicos de la serie, aunque a veces más de uno se haya pasado de la raya con él.