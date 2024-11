Alba Reche: “Ser telonero es un trabajo duro, tuve ‘flashbacks’ de cuando cantaba en bodas y orquestas”

La cantante Alba Reche

“La vida misma”, responde sobre la inspiración que hay detrás de Digna de ti, el primer sencillo de un “cuidado” álbum que llegará el próximo año. Alba Reche (Elche, 1997) ya sabe lo que es enfrentarse a un lanzamiento musical. También conoce de primera mano el furor que se genera ante una novedad, o un nuevo producto de la industria, tras su paso por la vorágine televisiva que supone cada nueva edición de Operación Triunfo. La experiencia es una moneda invaluable y, por eso, dice estar de lo más calmada: “Es el trabajo del que más orgullosa me siento, es súper honesto y estoy muy tranquila, que es algo que no me suele pasar cuando estoy a punto de lanzar algo”, cuenta a Infobae España.

Tras Quimera (2019), La pequeña semilla (2021) y Honestamente Triste (2022), la extriunfita se prepara para dar forma a su nueva era con un primer adelanto que narra las inseguridades que aparecen cuando alguien no es correspondido en términos románticos. “Comienzas a pensar en que no eres digna de alguien, en algún momento esa idea se apodera de ti y te genera dudas”, cuenta la cantautora. “Haces la canción y te salvas”, apostilla, tirando de la experiencia personal.

Una novedad con respecto a sus trabajos anteriores es que ha comenzado a formar parte del proceso de producción de sus canciones. “Es algo que puedo decir orgullosa”, relata. Su nuevo disco estará marcado por una producción unánime, una continuidad orgánica que incluye al mismo equipo en todos los temas que conforman el álbum, algo que no sucedió en Quimera y que comenzó a gestarse con Honestamente triste. Por ello cree que es su disco más completo hasta la fecha.

Tras pasar el verano junto a Mon Laferte, siendo el opening act de la gira española y europea de la cantante chilena, Alba Reche ha podido acercarse a los frenéticos calendarios de los artistas que, en cuestión de semanas, recorren medio mundo con su escenario y equipo a cuestas. “Ha sido una matada, son giras absolutamente locas las de esta gente, de verdad”, dice entre risas y con la naturalidad que la caracteriza. “Tocan un día en un lado, al siguiente en otro país y están genial y tienen la misma voz”, apostilla. La oportunidad de ser la telonera de la chilena ha sido “flipante” para ella.

La cantautora ilicitana es seguidora de Laferte “desde la universidad”, pues la considera una de las artistas más completas de la industria, “no sólo a nivel musical, también como escritora, pintora o activista”. Al principio pensó que sólo sería su telonera en los conciertos que ésta diese en España, pero acabó siendo su telonera en espacios icónicos como el Olympia de Paris. “He aprendido muchísimo de ella y de su forma de trabajar”, cuenta.

Abrir para un cantante se ha convertido en una forma de llegar a un público distinto, y en muchas ocasiones, desconocedor de tu música. Basta con ver cómo Sabrina Carpenter o Chappell Roan, teloneras de las últimas giras de Taylor Swift y Olivia Rodrigo, han conseguido erigirse como dos de los nombres más potentes del panorama pop durante este año. “Ser telonero es un trabajo duro, yo sinceramente tuve flashbacks de cuando cantaba en bodas o cuando en verano me iba con la orquesta”, cuenta. “Hubo situaciones en las que me dije: ‘Esta gente no viene a verte a ti, viene a ver a otra persona que no tiene nada que ver contigo’. Tienes que estar a la altura de la energía del momento, pero estoy súper agradecida porque fue un buen público”, dice.

Alba Reche, en una escena del videoclip de 'Digna de ti', el primer adelanto de su próximo álbum

Doble épica

Alba celebra que su hermana Marina Reche, con quien se presentó al casting de Operación Triunfo, haya conseguido hacerse un hueco en una complicada industria que suele recibir con alevosía a las nuevas voces. “Acabamos de hacer una entrevista juntas y ha sido súper divertido”, cuenta. “Me ha acompañado toda la vida y la verdad es que ya era hora”, añade. Entre todas las cosas que afirma compartir con ella, la música es la más notoria. “Si las dos podemos vivir y disfrutar de esto, pues mejor”, dice.

La cantante ilicitana cree que la promoción ha quedado, en mayor medida, “relegada a las redes sociales”, principalmente a espacios como TikTok o Instagram, habilitados con espacio para la música y los vídeos cortos. Eso sí, eso “no quiere decir que sea malo”, pero si evita que otros puedan ganar o recuperar su peso. Por ejemplo, en la televisión, “donde no quedan muchos espacios” para vender tu música o en el circuito de festivales, “donde siempre están los cuatros promotores de siempre y, si entras muy bien, pero como no lo hagas, putadón”.

Para Reche, la industria musical “no es una cosa nada fácil a nivel emocional”. Al ser preguntada por el discurso sobre la salud mental que hace unos días emitió una compañera suya de profesión (y de plataforma televisiva), Aitana, la cantautora lo tiene claro: “Es un trabajo que está de cara al público y en el que a la persona se la juzga para bien o para mal”, concluye.

Alba Reche