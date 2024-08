Britney Spears da el salto al cine: así será la película en torno a su vida

La cantante estadounidense Britney Spears, en una fotografía de archivo. EFE/ Jason Szenes

La fiebre por los biopics musicales continúa, pero si hay una artista que resuma como nadie la música de los 2000, esa es Britney Spears. La cantante definió el pop de principios de siglo, se convirtió en toda una celebridad para todo el mundo, e incluso tuvo su propia historia de auge, caída y redención. Sin duda su vida ha tenido todo tipo de etapas, y por eso no es de extrañar que ahora se quiera llevar a la gran pantalla, con una película que condense algunos de los momentos más importantes de la artista musical.

Todo comenzó con la publicación de La mujer que soy (The Woman in me), el libro autobiográfico que recogía las confesiones más íntimas de puño y letra de la cantante. Tras el éxito del libro en el que se narran los inicios de la princesa del pop, muchos fueron los estudios que se interesaron en hacerse con los derechos. Pero finalmente ha sido Universal Pictures la que ha ganado la carrera por la propiedad del libro, y ya ha puesto en marcha el que se prevé será un proyecto de lo más ambicioso.

En La mujer que soy Spears retrataba no solo los momentos más brillantes de su carrera, sino también los más oscuros. Su deconstrucción como icono de inocencia con el que era vendida inicialmente, sus problemas de pareja con Justin Timberlake, la presión y superficialidad del mundo en el que se movía, su complicada relación con su hermana Jamie Lynn -la protagonista de Zoey 101- o su depresión posparto, entre otras muchas cosas. Sin duda hay material de sobra para hacer una gran película, al estilo de otras adaptaciones de memorias y vidas de grandes cantantes, un género que siempre ha contado con el favor del público. Se desconoce aun quien daría vida a Britney Spears, aunque no faltarán candidatas para el que promete ser un papel de lo más complicado de interpretar.

ARCHIVO - Britney Spears durante su concierto en Taipei, Taiwán, el 13 de junio de 2017. (Foto AP/Chiang Ying-ying, archivo)

Experiencia musical

Lo que sí se ha confirmado es la persona que estará al frente de la película, es decir, el director encargado de trasladar las palabras de Spears a la gran pantalla. Se trata de John M. Chu, director de películas recientes como Crazy Rich Asians o En un barrio de Nueva York (In the Heights), y que pronto estrenará Wicked, gran adaptación del éxito de Broadway basado en el universo de El mago de Oz. Chu es una opción respaldada por su experiencia no solo adaptando materiales previos, sino captando la emoción y la pasión por la música como nadie. Antes de las películas mencionadas dirigió Step Up 3 o Street Dance, así como sendos videoclips para estrellas como Justin Bieber.

El otro hombre fuerte del proyecto es Marc Platt, productor de películas como La la land o Into the woods, por lo que también tiene experiencia en el apartado musical. “Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas... estad atentos”, reconocía la propia Spears en redes sociales, bendiciendo así el proyecto que tiene entre manos. Habrá que esperar a ver cómo se sigue desarrollando la película y quien interpreta finalmente a la cantante de Toxic y Baby One More time, pero está claro que una gran película ya está en marcha.