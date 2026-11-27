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Madrid, 27 de nov (EFE).- La campaña electoral del 29N concluye este viernes, tras quince días de actos y mitines por toda España y en medio de la resaca del debate a cuatro de ayer, con Pedro Sánchez (PSOE) en Madrid, Alberto Núñez Feijóo (PP) en Sevilla, Santiago Abascal (Vox) en Valencia y Ada Colau (Frente Amplio) también en Madrid.

Atrás han quedado dos semanas de intensa agenda con actos electorales, debates, entrevistas en medios o en programas de entretenimiento, pero también con el estreno de los candidatos en nuevos formatos en redes sociales en los que han querido proyectar, además de sus propuestas y faceta política, su lado personal.

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- PSOE: Sánchez protagoniza su acto de cierre de campaña en la Caja Mágica en Madrid, un acto que se celebrará a las 18:00 horas, es decir una hora antes del acto de cierre del PP. Compagina este cierre con un mitin en Plasencia (Cáceres) a mediodía y con entrevista en la Cadena Ser por la mañana.

- PP: Feijóo participa en un acto electoral en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por la mañana y cierra la campaña con un mitin en Sevilla con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

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- Vox: Tras dos días sin mítines, Abascal protagoniza un acto en Tarancón (Cuenca) a mediodía y cierra su campaña con un mitin en la plaza de toros de Valencia a las 20:00 horas.

- Frente Amplio: Colau da por finalizada la campaña con un acto en Madrid junto a los candidatos Emilio Delgado, Ernest Urtasun, Toni Valero y Verónica Martínez Barbero y los ministros Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Mónica García.

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- Podemos: La candidata de Podemos, Irene Montero, cierra la campaña con un acto en Madrid junto a Pablo Iglesias, uno de los fundadores del partido, y otros dirigentes y candidatos de la formación morada.EFE