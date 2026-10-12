Vox pide a los catalanes "olvidar rencillas" ante la "amenaza de la invasión migratoria"

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Barcelona, 12 oct (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha llamado este lunes a los catalanes a "olvidar rencillas" y a apostar por la "unidad" ante el "momento clave" que suponen las elecciones del 29 de noviembre y la "amenaza de la invasión migratoria" que, a su juicio, compromete la "identidad catalana".

Así se ha expresado Garriga, en declaraciones a los periodistas, minutos antes del inicio del acto político de su partido con motivo de la festividad del 12 de octubre, titulado 'Reconquista' y que ha tenido lugar en la plaça del Rei de Barcelona.

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En este acto también han participado el portavoz en el Parlament, Joan Garriga; el diputado en el Congreso Juanjo Aizcorbe y la diputada en el Parlament Júlia Calvet.

Para el líder de Vox en Cataluña, el 29N los españoles deberán elegir "entre civilización o barbarie", es decir "entre defender las fronteras, acabar con el efecto llamada y defender la identidad" o "seguir apostando por Pedro Sánchez, por la invasión migratoria, por la pérdida de identidad y por el colapso de todos los servicios públicos".

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Por eso, ha llamado a los catalanes a la "unidad" y a "dejar de lado sus diferencias" para hacer "un frente común" y "defender lo que hemos sido siempre y para seguir siendo lo que siempre hemos querido".

Ha afirmado que Sánchez preferiría que la fiesta nacional se celebrara el 28 de abril para rememorar el día en el que, en 711, dio inicio la conquista musulmana del sur de la península, entonces en manos de los visigodos.

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Garriga ha defendido que los comicios del 29 de noviembre son "la última oportunidad" para comenzar a "reconquistar los espacios que la invasión migratoria ha arrebatado" a los catalanes.

El dirigente ha afirmado que Vox es "la única formación política que se presenta que es previsible, coherente y de fiar", lo que ha dicho en alusión implícita a Junts.

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En este sentido ha considerado que mientras "otros se presentan diciendo que no investirán a Sánchez" ya han demostrado en el pasado cuál es su "hoja de ruta" y han dado su "apoyo" al Ejecutivo de coalición progresista.

El secretario general de Vox ha advertido de que, pese a las encuestas, "nada está hecho" y Sánchez "es capaz de todo" para mantenerse en la Moncloa: "Es capaz de robar elecciones, de manipular sentimentalmente a los españoles y utilizar el drama de una mujer como Maricarmen".

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"No nos sorprendería que continuara intentando alterar el censo electoral, pero ahí va a estar Vox, al lado de los españoles", ha señalado después de que este domingo Sánchez pidiera al Supremo frenar el "intento de atropello" de PP y Vox contra ley de nietos. EFE

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