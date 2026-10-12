Sánchez reivindica una España plural el 12-O: "Llevamos nuestros derechos por bandera"

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado una España muy diversa y plural el día que se celebra la Fiesta Nacional y ha felicitado a todos los españoles porque "llevamos nuestros derechos por bandera".

A través de la red social X Sánchez ha emitido un vídeo en el que se le ve paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa, con las banderas de España y de la Unión Europea de fondo, y en el que señala que "hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos. Y eso está bien".

PUBLICIDAD

"Lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día", señala mientras se muestran imágenes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y de otras deportes junto con fotografías de Cruz Roja en el mar, de pueblos, comidas y tradiciones españolas o de cuadros de Goya y Miró.

Sánchez reivindica "el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar los estudios que quieras, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quiera y a envejecer con dignidad" y recalca que "en nuestros colores caben muchas cosas".

PUBLICIDAD

Con imágenes de manifestantes por la Educación pública, de movilizaciones por Madrid o sobre la atención sanitaria, el presidente del Gobierno afirma que "en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar".

"Este 12 de octubre llevamos los derechos por bandera", recalca. EFE