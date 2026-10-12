Okan Buruk: "No sólo defenderemos, también atacaremos"

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, aseguró este lunes, en la previa del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que su equipo no se limitará a defender.

"No sólo defenderemos, también atacaremos. Hay que ejercer la máxima presión donde sea. Cuando el balón esté en posesión del rival, será fundamental recuperarlo con pasión. Debemos demostrar esa pasión. En ataque, debemos mantener la calma y la posesión del balón", expuso el técnico.

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Buruk señaló que su equipo deberá "cometer la menor cantidad de errores posible" y confirmó que únicamente contará con la baja del defensa marfileño Wilfred Singo.

El preparador del Galatasaray admitió que los internacionales son los futbolistas que acumulan más cansancio y subrayó la necesidad de mejorar en la faceta ofensiva.

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"Somos el Galatasaray, jugaremos en casa. Sea cual sea el sistema de juego, debemos ser agresivos. Mostraremos esa agresividad e intentaremos mantener nuestra portería a cero. Tenemos los jugadores para ello. Además, también necesitamos marcar goles", declaró.

Buruk también se refirió a las recientes declaraciones del exjugador del Barcelona Ilkay Gündogan que, al ser preguntado por si estaba listo para enfrentarse a su antiguo equipo, respondió: "No voy a jugar, así que ¿por qué debería estar listo?".

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"Vengo del mundo del fútbol. Todos hemos vivido esto. Hay una emoción de por medio. Los jugadores son humanos, no robots. A esa edad, con ese nivel de profesionalismo, uno se sentiría molesto si no jugara. No deberíamos darle demasiada importancia", fue la réplica del entrenador. EFE