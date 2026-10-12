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Más de 300 migrantes desalojados de la explanada del Guano de Ceuta regresan a Marruecos

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Ceuta, 11 oct (EFE).- Algo más de 300 de los cerca de 500 migrantes desalojados este domingo de la explanada de la antigua fábrica del Guano, en Ceuta, han regresado voluntariamente a Marruecos tras ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para proceder a su identificación.

Los retornos, según han informado a EFE fuentes policiales, se han producido tras el operativo desarrollado por la Policía Nacional para desmantelar el último gran asentamiento ilegal que permanecía en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

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Según las mismas fuentes, una vez trasladados a las instalaciones del CATE para su filiación, algo más de 300 migrantes manifestaron su voluntad de regresar a Marruecos, por lo que se procedió a gestionar su retorno voluntario al país vecino.

Entre las personas desalojadas también se han contabilizado unos 70 inmigrantes que han solicitado protección internacional, mientras que otros 30 han sido identificados como menores de edad, según los datos facilitados por fuentes policiales.

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El operativo de este domingo ha permitido desmantelar el asentamiento de la antigua fábrica del Guano, después de que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad hayan intervenido también en los campamentos ilegales instalados en las playas de Benítez y el Trampolín.

Estas actuaciones forman parte de las medidas adoptadas para recuperar los espacios públicos ocupados tras la crisis migratoria de finales de julio, aunque la situación administrativa de los inmigrantes que permanecen en Ceuta continúa pendiente de resolución en numerosos casos.

El regreso voluntario de más de 300 personas en una sola jornada supone una reducción significativa del número de migrantes que permanecían en este asentamiento, en una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de la entrada masiva registrada hace 74 días. EFE

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