La militancia de la CUP ratifica la decisión de no concurrir a las elecciones generales

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Barcelona, 12 oct (EFE).- La militancia de la CUP ha ratificado, con un 68,9 % de los votos, la decisión de no concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre al considerar que actualmente "no se dan las condiciones políticas para hacerlo".

Según ha informado este lunes la formación anticapitalista en un comunicado, la voluntad de la CUP es "construir una fuerza nacional y popular" que tenga capacidad de articular las luchas de Cataluña más allá de calendarios electorales.

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La mesa nacional de la CUP, que es el máximo órgano de dirección política del partido entre asambleas nacionales, descartó el sábado conformar una candidatura para las elecciones generales, una decisión que ahora ha ratificado la militancia en una votación telemática.

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha destacado que esta decisión "responde a la voluntad de actuar con honestidad política" y de "priorizar la construcción de las condiciones necesarias" para hacer avanzar a Cataluña nacional y socialmente.

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Por su parte, la portavoz nacional del partido, Su Moreno, ha señalado que "hace falta que todo el mundo participe activamente en el escenario que se abre: movilización en las calles, construcción de poder político, articulación de las luchas y una apuesta clara para hacer de la huelga general un punto de inflexión". EFE