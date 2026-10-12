La bolsa española abre al alza ante posible alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

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Madrid, 12 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una subida de más del 1 % mientras el petróleo cotiza a la baja y alcanza los 104 dólares el barril ante una posible tregua energética entre Rusia y Ucrania que compensaría los riesgos en Oriente Medio.

La Bolsa española ha comenzado a cotizar este festivo de la Fiesta Nacional de España con una subida del 1,03 % y supera los 19.200 puntos, con una caída del precio del petróleo brent del 0,12 %, hasta 104,59 dólares por barril.

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Los valores que más avanzan en los primeros compases de sesión son Cellnex, con el 2,68 %, y los bancos, con el Santander a la cabeza, avanzando el 1,61 %; seguido de Bankinter, el 1,53 %; y Sabadell, el 1,52 %; mientras que solamente Repsol cae, el 1,05 %. EFE

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