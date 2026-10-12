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Eugenio López-Chacarra accede al 'top 50' y es segundo de la 'carrera a Dubai'

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El español Eugenio López-Chacarra, gracias a su segundo puesto en el Abierto de España, ha accedido al 'top 50' de la clasificación mundial de golf, al tiempo que se ha situado en la segunda plaza de la orden de mérito del DP World Tour, la 'carrera a Dubai'.

El golfista madrileño, que se quedó a un golpe del vencedor en el Real Club de Campo Villa de Madrid, el escocés Grant Forrest, se ha situado en el puesto 50 de la lista que lidera de forma indiscutible el estadounidense Scottie Scheffler, con 16.94 puntos de media, por delante del norirlandés Rory McIlroy (8.66) y del inglés Matt Fitzpatrick (7.19).

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El también inglés Tommy Fleetwood (5.16) recupera la sexta plaza a costa del estadounidense Russell Henley (5.16), cuyo compatriota Xander Schauffele (5.11) arrebata el décimo puesto a Sam Burns (5.09).

El constante ascenso de López-Chacarra le permite ser el segundo español en la clasificación por detrás de Jon Rahm, que continúa en el decimoquinto puesto con 4.46 tras no poder participar este fin de semana en Madrid.

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López-Chacarra se hubiera situado en la primera plaza de la 'carrera a Dubai' de haber ganado en el Club de Campo. El segundo puesto le permite, no obstante, rebasar a McIlroy y, con 3257,89 puntos, tan sólo le supera el estadounidense Patrick Reed (3423,62).

David Puig es el tercer español en el ránking mundial, en el puesto 79, por delante de Ángel Ayora (123), Nacho Elvira (131), Josele Ballester (136) y Sergio García (143). EFE

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