El PP no supera los 141 escaños en el Congreso y necesita de Vox, según varios sondeos

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Madrid, 12 oct (EFE).- El PP no superaría los 141 escaños en el Congreso de los Diputados y necesitaría de Vox para sumar incluso más de 200 diputados, frente a un PSOE que llegaría a los 107 escaños y se quedaría muy lejos de una mayoría parlamentaria, según los sondeos electorales publicados este lunes.

Las encuestas de Sigma Dos para El Mundo, de GAD3 para ABC y de SocioMétrica para El Español realizadas en este inicio de precampaña señalan un gran avance de Vox, con entre 68 y 64 diputados, más del doble de los actuales, mientras que los populares obtendrían entre 141 y 133 escaños, y el PSOE entre 107 y 103 diputados.

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Sumar se desplomaría y las encuestas le otorgan entre 5 y 10 diputados, mientras que coinciden en que Podemos se quedaría con 2 escaños.

Sigma Dos y GAD3 señalan al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el mejor valorado con entre 3,5 y 4 puntos, pero ninguno de los dirigentes políticos supera el aprobado.

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Según el sondeo de Sigma Dos, el PSOE obtendría 103 escaños en las elecciones del 29 de noviembre, 18 menos que los que obtuvo en los comicios del 23 de julio de 2023, mientras que el PP llegaría a los 140 escaños, tres más.

Vox doblaría el número de diputados, de los 33 actuales a 68 en la nueva legislatura.

Según este sondeo, la suma de la coalición PP-Vox superaría en 18 puntos a la de la coalición PSOE-Sumar ya que la formación de Yolanda Díaz obtendría 9 escaños frente a los 31 actuales.

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El sondeo incide en que pese a los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo ha reactivado, la intención de voto para el PSOE baja tres décimas en tan solo siete días y pasaría del 25,6 % al 25,3 %, mientra que en Sumar subiría un punto, hasta el 7,6 %.

También la encuesta de GAD3 que publica ABC da al PP y Vox una mayoría amplía en el Congreso, con 198 escaños, 133 diputados procedentes del PP y 65 de Vox, que sería el que más sube en este momento.

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Al PSOE le sitúa con 107 diputados y a Sumar con 10, mientras que Podemos reduciría su presencia a solo 2 escaños.

Por su parte, la de El Español otorga 141 diputados al PP, 103 al PSOE y 64 a Vox.

Todos los sondeos inciden en que el Gobierno de coalición no llegaría a una mayoría en el Congreso aunque sumara a sus socios parlamentarios (ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Podemos).

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Sigma Dos calcula un bloque de hasta 203 escaños para PP y Vox si se celebraran hoy elecciones y augura hasta 68 escaños para los de Abascal, más del doble que en el 23J, y 135 para el PP, dos menos que en esta legislatura.

Señala que el 14,7 % de los ciudadanos que optaron por partidos del bloque de izquierdas en las elecciones del 23J se declara indeciso y que en el caso de los votantes que depositaron su papeleta por el bloque de las derechas, la indecisión se sitúa solo en el 5,8 %.

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Para este sondeo, los líderes más valorados son Feijóo (3,5 puntos sobre 10), Yolanda Díaz (3,2), Sánchez y Abascal (3,1) e Ione Belarra (2,5 puntos).

Por su parte GAD3 también sitúa a Feijóo como el primero (4 puntos) pero seguido de Sánchez (3,2), Abascal (3,1) y mete en la ecuación a Ada Colau (2,9 puntos). EFE

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