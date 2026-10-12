El Medellín remonta y derrota al líder América en el cierre de la fecha catorce de la liga

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Bogotá, 11 oct (EFE).- Independiente Medellín remontó este domingo y derrotó por 2-1 al América de Cali, que jugó con diez futbolistas desde el final del primer tiempo por la expulsión de Dany Rosero, en el cierre de la decimocuarta jornada de la liga colombiana.

El América se adelantó en el minuto 7 por intermedio de Luis Quiñones, en una acción validada por el árbitro tras revisar el videoarbitraje (VAR), pero el Medellín igualó en el 25 con un cabezazo de Luis Escorcia que silenció el Pascual Guerrero de Cali.

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La expulsión de Rosero por doble amonestación en el minuto 45+2 dejó al América con diez jugadores antes del descanso, una circunstancia que aprovechó el Medellín para buscar la remontada y sellar la victoria en el minuto 84, cuando Carlos Lucumí marcó de cabeza.

Con este resultado, el América se mantiene en el primer puesto con 27 puntos, muy cerca de sellar su paso a la fase final del torneo, seguido por el Deportivo Cali, con 25.

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Entretanto, Medellín ascendió provisionalmente al quinto lugar de la tabla con 23 unidades, las mismas que Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que tienen partidos pendientes y mejor diferencia de goles.

La decimocuarta jornada de la liga colombiana comenzó el jueves con el empate 1-1 entre Fortaleza y Millonarios, que sigue sin levantar cabeza tras su eliminación de la Copa Colombia el fin de semana pasado, cuando cayó ante Barranquilla FC, por lo que ahora busca recuperarse en el campeonato liguero.

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El viernes, Alianza y Águilas Doradas igualaron 2-2, mientras que Once Caldas venció por 1-0 a Llaneros.

El sábado, Deportivo Pereira y Deportivo Cali empataron sin goles, mientras que Junior e Internacional de Bogotá terminaron 2-2.

Este domingo, Jaguares derrotó por 3-2 a Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo venció por 1-0 a Boyacá Chicó.

La fecha se completará con dos partidos aplazados: Atlético Nacional recibirá a Deportivo Pasto el 22 de octubre e Independiente Santa Fe se enfrentará a Atlético Bucaramanga el día 26. EFE

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