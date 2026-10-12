Aviso amarillo por lluvias este lunes en el interior y sur de Mallorca

Madrid, 12 oct (EFE).- Islas Baleares ha activado este lunes el aviso amarillo por lluvias en la isla de Mallorca, en un contexto de estabilidad en el resto de España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.
La Aemet espera precipitaciones con acumulados de 20 mm en una hora en Mallorca entre las 14:00 y las 19:00 horas.
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La situación más adversa se dará en el interior y el sur de la isla, aunque la propia agencia señala que con el aviso amarillo el peligro es bajo. EFE
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