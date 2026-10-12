Andreeva se sitúa tercera del 'ranking' WTA y Qinwen Zheng asciende 31 puestos hasta el 23

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La joven tenista rusa Mirra Andreeva, finalista del torneo de Pekín, irrumpe por primera vez en su carrera en el número 3 del 'ranking' WTA al ascender dos puestos en una clasificación en la que la china Qinwen Zheng, ganadora en su país, sube 31 posiciones, pasando al número 23.

Andreeva, de 19 años y entrenada por la extenista española Conchita Martínez, pasa por su condición de finalista en Pekín del quinto al tercer puesto de la clasificación WTA, superando a las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, que se sitúan cuarta y quinta, respectivamente. Y entre las diez primeras también cae dos posiciones la checa Linda Noskova, del sexto al octavo.

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La clasificación la sigue liderando la kazaja Elena Rybakina con 9.696 puntos, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka con 7.550.

La ganadora del WTA 1000 de Pekín, Qinwen Zheng, es la que experimenta una mayor subida en el 'ranking', en el que asciende 31 puestos hasta situarse en el número 23 a las puertas del 'top 20'.

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Cristina Bucsa es la primera española de la clasificación. Ha perdido tres puestos y se sitúa la número 38 del mundo, seguida de Paula Badosa, que sube uno (59), y Kaitlin Quevedo, que asciende dos (77). Jessica Bouzas pierde tres (99) y Oksana Selekhmeteva sube uno (100). EFE