Xavi Albert: "Caer llevando al límite al rival no es asumible, pero entra en el curso"

Guardar

Barcelona, 11 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, reconoció este domingo, tras la derrota ante el Barça (89-86), que es difícil de asumir el revés después de haber llevado al límite al rival y tener en manos de Nikola Mirotic un último triple para forzar la prórroga, aunque admitió que este tipo de resultados forman parte de las posibles contingencias de una temporada larga.

"No me gusta asumir ninguna derrota, evidentemente. La temporada es muy larga y, aunque perder después de llevar al rival hasta el límite no es asumible, entra dentro del curso. Nuestro objetivo es seguir mejorando, especialmente en los momentos en los que el equipo atraviesa dificultades. Veo al equipo dando la cara hasta el final, aunque hay veces en las que el resultado no cae de nuestro lado", apuntó el preparador valenciano.

PUBLICIDAD

En la sala de prensa del Palau Blaugrana, Albert explicó que la falta de acierto durante el tercer cuarto condicionó las opciones de su equipo, especialmente en situaciones de lanzamiento que habitualmente suele convertir.

"Fallar tiros durante el tercer cuarto que en otras situaciones solemos anotar nos ha penalizado. Hemos perdido efectividad en la transición y eso nos ha pasado factura en un aspecto fundamental: la estabilidad mental", señaló.

PUBLICIDAD

Pese a las dificultades, el técnico del cuadro taronja destacó la capacidad del Valencia Basket para reaccionar en el tramo final y volver a meterse en el partido, aunque el esfuerzo no obtuvo recompensa.

"Hemos encontrado la manera de volver a entrar en el partido en el tramo final, pero la balanza ha caído del lado del Barça. Ahora toca recuperarse y pensar en el siguiente partido", añadió.

PUBLICIDAD

Albert descartó que la fatiga acumulada fuera un factor determinante en el bajón del tercer cuarto y apuntó a la importancia de mantener la estabilidad emocional en los momentos de menor acierto.

"El calendario es el mismo para todos. El bajón del tercer cuarto tiene que ver con los momentos de acierto y con la capacidad de mantener la estabilidad emocional. Es un trabajo mental que debemos hacer como equipo: mantenernos estables y seguir trabajando en los aspectos del juego que nos permitan recuperar ese acierto", destacó.

PUBLICIDAD

EFE

1012203

avm/ism