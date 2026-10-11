Sumar apuesta por Colau y Delgado para liderar Frente Amplio y tejer alianzas "con todo el que quiera venir"

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La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha apostado por una candidatura de Frente Amplio encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, si bien ha abierto la puerta a la posibilidad de tejer alianzas con otras fuerzas.

"Nosotras lo tenemos claro: Ada Colau y Emilio Delgado y alianzas con todo el que quiera venir", ha escrito Barbero en la red social 'Bluesky'.

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Barbero ha continuado recalcando que "la generosidad y la responsabilidad se demuestran haciendo", sin "ruidos" y con un anuncio "cuanto antes". "Nuestra gente nos está esperando", ha apuntalado.

Frente Amplio entra en la semana decisiva para registrar coaliciones electorales sin tener designado aún a su aspirante a la Presidencia del Gobierno y sin concretar alianzas con otras formaciones, sobre todo con la incógnita de si hay vía para que Podemos se sume a su candidatura.

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Por el momento, Movimiento Sumar acordó el viernes situar a Verónica Martínez Barbero como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclamó a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura.

Asimismo, Más Madrid ha propuesto que sea su portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, el que lidere la lista por Madrid, mientras que Izquierda Unida ha mostrado su respaldo a que Ada Colau sea quien encabece la candidatura.

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Por su parte, el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido proclamado como candidato de ERC, declinando así el ofrecimiento para que ejerciera de unión de las distintas izquierdas. A su vez, ERC ultima con Podemos un acuerdo de colaboración para las generales.