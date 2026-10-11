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Sekulic: "Somos un equipo que está creciendo y que juega cada vez mejor"

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, destacó este domingo, tras la ajustada victoria ante el Valencia Basket (89-86), vigente campeón de la Liga Endesa, la progresiva adaptación de los nuevos fichajes y aseguró que el conjunto azulgrana "está creciendo y que juega cada vez mejor".

"Somos un equipo que está creciendo y que cada vez juega mejor, especialmente en aquellos aspectos que queremos incorporar a nuestro juego. No queremos que una derrota condicione el siguiente partido, sino aprender de ella, corregir errores y seguir mejorando para competir mejor en el siguiente encuentro. Esa fue la idea principal a la hora de preparar este partido después de la derrota anterior", apuntó el preparador esloveno.

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Sekulic agradeció el apoyo de los aficionados y destacó la importancia de la victoria para recuperar sensaciones después de encadenar dos derrotas en la Euroliga.

"Me gustaría dar las gracias a los aficionados que han venido hoy. Han creado una atmósfera extraordinaria que nos ha ayudado muchísimo", señaló el técnico del club catalán, que subrayó la dificultad de medirse a un Valencia Basket al que definió como "un rival exigente y complicado de defender".

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Sekulic incidió en la importancia de mantener la estabilidad mental en un calendario tan exigente, sin dejarse llevar ni por las victorias ni por las derrotas. "Cuando perdemos, debemos intentar aprender de nuestros errores y mantener una conversación honesta con los jugadores. Cuando ganamos, no queremos celebrarlo demasiado, porque enseguida tenemos otro partido", explicó.

El entrenador insistió en que la evolución de su equipo pasa por asimilar progresivamente los conceptos que quiere incorporar al juego y convertir los errores "en oportunidades de mejora". La ajustada victoria ante el Valencia Basket supone así "un paso adelante en ese proceso de crecimiento", especialmente después de los tropiezos europeos.

Finalmente, Sekulic defendió su decisión de mantener la confianza en Umoja Gibson en los minutos decisivos, pese a que el jugador no había estado especialmente acertado en ataque (-10 de valoración y 1 punto).

"Son grandes jugadores de baloncesto; por eso juegan aquí. En algún momento tenemos que demostrarles nuestra confianza, incluso cuando no están teniendo un buen partido en términos de anotación", concluyó.

EFE

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avm/ism

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