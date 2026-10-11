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Ramis lamenta que les "están castigado" algunas decisiones arbitrales

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, lamentó este domingo, tras perder 5-2 en el campo del Betis en la octava jornada de LaLiga EA Sports, que les "están castigando" algunas decisiones arbitrales, en alusión a una en la que no se señaló falta a un jugador suyo cuando el partido iba 3-2 y podría haber cambiado el rumbo del choque.

El técnico tarraconense puntualizó que también deben mirarse "hacia adentro" por los errores que se comenten que cuestan muchos goles, aunque insistió en que no están "teniendo fortuna" con algunas acciones en la que los árbitros señalan contra los intereses de Osasuna.

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"Había que defender con y sin balón y lo hemos intentado en la primera parte, en la que llegó un penalti riguroso porque nada más rozarle se va al suelo (1-0), pero no estábamos haciendo las cosas tan mal para ir perdiendo", relató Ramis, quien añadió que el 2-0 "viene de un error que hay que solucionar".

"Entramos bien en el segundo tiempo y una acción pudo cambiar el partido", dijo el preparador del conjunto pamplonés sobre esa jugada cuando el partido estaba en un 3-2.

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"Natan (jugador del Betis) no quiere interrumpir la carrera, pero Rubén se cruza, no hay acciones involuntarias, pero si lo tocas el jugador va al suelo", dijo Ramís, quien reconoció que no entiende "ese tipo de decisiones" arbitrales.

Ramis, independientemente de estas circunstancias, apuntó que deben "levantar esto con tranquilidad, descansando" porque subrayó que este domingo "la segunda parte ha sido buena" y que fue una "lastima no haber mantenido más tiempo ese 3-2, hacer ver que hacen muchas cosas bien". EFE

lhg/agr/jl

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