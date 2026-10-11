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Pellegrini destaca que "era importante volver ganado y a un buen nivel"

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este domingo, tras el triunfo por 5-2 ante Osasuna en la octava jornada de LaLiga EA Sports, que "era importante volver ganado y a un buen nivel", en alusión a las tres semanas sin competición de clubes debido a los partidos de la selecciones nacionales.

Pellegrini, sobre el gran arranque de temporada de su equipo, tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones, dijo que el único objetivo es ganar el miércoles", en referencia al partido de la segunda jornada de la 'Champions' en el que reciben al Oporto portugués.

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"Estamos inmersos en tres competiciones -también la Copa del Rey- y es importante mantener una regularidad", comentó el preparador suramericano.

Sobre el partido ante Osasuna, que llegó a ponerse 3-0 en los inicios de la segunda parte y después llegó un inquietante 3-2, comentó que "el fútbol nunca está controlado" y que su equipo "hizo un muy buen partido" en el que en la "primera parte apenas" llegó el rival.

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Pellegrini, quien restó importancia a la jugada que protestaron mucho en Osasuna, comentó que no le "pareció error del árbitro porque como esa jugada hay doscientas en los partidos".

"Tuvimos un fallo en el 3-2, pero retomamos y marcamos más goles", puntualizó Pellegini, quien se alegró por el buen partido hecho por Isco Alarcón, autor de dos de los goles del equipo.

"Lo ha pasado mal con las lesiones, pero tiene una calidad y una madurez como jugador que le permite rendir al nivel que quiera", afirmó el chileno, quien subrayó que se queda con el rendimiento del equipo.

También se refirió al debut en LaLiga del canterano José Antonio Morante, quien metió un gol en la prolongación poco después de acceder al campo, y dijo que lo están "llevando desde la temporada pasada. Entrena con el primer equipo y baja con el filial. Tiene futuro y debe mejorar mucho y eso lo hace trabajado con los Isco, Fornals…".

"Me alegro mucho por él por convertir en gol, no es casualidad, le pega muy bien y es una alternativa más", subrayó. EFE

lhg/agr/apa

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