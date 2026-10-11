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Love aplasta a los Bears, los Vikings siguen perfectos y Maye brilla con los Patriots

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Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- Jordan Love destrozó este domingo a los Chicago Bears al sumar 367 yardas y dos pases de anotación en el contundente 31-7 de los Green Bay en Lambeau Field, en una jornada de la NFL en que los Minnesota Vikings sumaron su quinta victoria de cinco y en el que Drake Maye dirigió con cuatro pases de 'touchdown' el recital de los New England Patriots.

Los Minnesota Vikings siguen perfectos, con cinco victorias en cinco partidos, tras imponerse por 23-13 a los New Orleans Saints, con seis recepciones de Justin Jefferson para 79 yardas y un 'touchdown'.

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El pasador Kyler Murray completó 24 de sus 30 pases para 229 yardas y un 'touchdown', sin intercepciones, y añadió 51 yardas por tierra, mientras que Aaron Jones aportó 113 yardas a la carrera y una anotación.

Los Bears, pendientes de la recuperación de Caleb Williams por una lesión muscular en el muslo derecho, se estrellaron por 31-7 en Lambeau Field ante sus históricos rivales, los Green Bay Packers.

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Sin su mariscal de campo titular, ausente por tercer partido consecutivo, Chicago recurrió a Tyson Bagent y Case Keenum, que sumaron tres intercepciones y no consiguieron ningún pase de 'touchdown'.

Jordan Love lideró la exhibición de los Packers al completar 25 de sus 31 pases para 367 yardas, un récord en los enfrentamientos entre estos dos equipos disputados en Lambeau Field, y dos 'touchdowns', sin intercepciones.

Christian Watson fue su principal aliado, con seis recepciones para 143 yardas y las dos anotaciones por aire, mientras que MarShawn Lloyd añadió dos 'touchdowns' a la carrera.

En Foxborough, Drake Maye protagonizó la exhibición de los New England Patriots en su victoria por 45-17 ante Las Vegas Raiders, con cuatro pases de 'touchdown' y una quinta anotación por tierra.

El mariscal de campo completó 26 de sus 34 pases para 374 yardas, sin intercepciones, y añadió 25 yardas a la carrera. DeMario Douglas recibió dos de sus pases de 'touchdown', mientras que Kyle Williams y Hunter Henry firmaron uno cada uno.

En Pittsburgh, el 'QB' Aaron Rodgers, de 42 años y en su vigesimosegunda temporada en la NFL, lideró la victoria por 34-22 de los Pittsburgh Steelers ante los Indianapolis Colts.

El veterano mariscal de campo completó 22 de sus 31 pases para 235 yardas y tres 'touchdowns', sin intercepciones. Pat Freiermuth recibió dos de sus pases de anotación y Jaylen Warren firmó el tercero, además de sumar 101 yardas y otro 'touchdown' por tierra. EFE

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