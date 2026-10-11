Francis Alonso se estrena como Mejor Jugador de la jornada

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Madrid, 11 oct (EFE).- Francis Alonso, escolta del Río Breogán, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la tercera jornada de la Liga Endesa, un reconocimiento que recibe por primera vez en su carrera gracias a su gran actuación ante el FIATC Girona, ante el que anotó 27 puntos y logró una valoración de 30 créditos.

A sus 30 años, el malagueño está ejerciendo de líder de un equipo que ha ganado sus tres partidos en ACB y en todos ellos anotando más de cien puntos. Este sábado volvió a ser clave en el triunfo ante el conjunto catalán por 115-92.

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Alonso acertó con seis se los ocho triples que intentó, anotó cuatro de sus siete lanzamientos de dos puntos y el único tiro libre de que dispuso. Además, sumó 5 asistencias, 3 recuperaciones y 2 rebotes (ambos ofensivos) para un total de 30 de valoración en apenas 20 minutos y 52 segundos sobre el parqué, con un +13 en el Más/Menos.

Llegó incluso a amenazar sus topes históricos en Liga Endesa de puntos (33) y valoración (35), logrados en la última jornada del pasado curso, en el que también fue máximo anotador, destacó la ACB. EFE

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