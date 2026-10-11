De la reivindicación plena del City, Doku y Haaland al nuevo liderato del Friburgo

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Iñaki Dufour

Madrid, 11 oct (EFE).- En el foco de la crispación, señalado y culpable de vulnerar las normas financieras de la Premier League, el Manchester City se reivindicó sobre el terreno de Anfield, como el único pleno aún persistente en las grandes ligas europeas, junto al del Barcelona en España, desatado por Erling Haaland y Jeremy Doku.

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Es el líder de Inglaterra, tres puntos por encima del Arsenal. Nadie iguala sus registros ni en Alemania, con la irrupción del Friburgo en el liderato por encima del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich; ni en Francia, con el Mónaco al frente a la espera del París Saint-Germain; ni en Italia, con el Inter y en Lazio con la cima compartida.

El Liverpool fue goleado por 0-3 por el City. Todo ocurrió más allá de la hora del primer partido después de la confirmación de las irregularidades financieras cometidas en la última década por el club celeste. A la expulsión de Ryan Gravenberch le siguió un triunfo fulminante, con los goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki. Desbordantes.

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Doku se señaló a sí mismo cuando marcó el 0-2 con una parábola por encima de Alisson Becker. Decepcionante en el Mundial y lesionado en los primeros compases de la temporada, el extremo belga salió al campo en el minuto 56, agitó la defensa rival en el 0-1 de Haaland en el 65 y anotó el 0-2 en el 68. El 0-3 fue de Cherki ya en el 78. Otro golpe para Andoni Iraola y su Liverpool. Son 9 de 18 puntos nada más en el conjunto 'red'.

Los 18 puntos los tiene el City para conservar tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, que resurgió a la vuelta del parón de selecciones. A la derrota de la anterior jornada y al 0-1 en contra con el que lo puso en jaque el Leeds United en el estadio Emirates, respondió a la altura de su nivel, con los goles de Ricardo Calafiori y Bruno Guimaraes, del minuto 62 al 70, para reivindicar al vigente campeón dentro de la competencia por el título, a la que se suma el Brighton, tercero por su tercer triunfo seguido: 0-2 al Sunderland.

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El Chelsea va por detrás. Aún es sexto, superado también en la tabla por el invicto Brentford (este sábado empató a dos con el Aston Villa, decimocuarto) y por el Everton, que empató con el Hull City (2-2).

Aún está a ocho puntos del liderato el equipo de Xabi Alonso, que goleó por 5-1 al Bournemouth para volver a ganar después de tres jornadas. Los goles fueron de Jordan Herdenson y Joao Pedro, con sendos dobletes, más Morgan Rogers. Es un relanzamiento.

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No funcionan ni el Manchester United, decimotercero y camino de su choque de la Liga de Campeones del martes contra el Atlético de Madrid; ni el Tottenham, que abandonó la última posición con su igualada a uno en Old Trafford, pero que llevó hasta el límite su falta de pegada. Dominik Solanke acertó en el minuto 92, cuando perdía por 1-0 por el tanto de Bryan Mbeumo y jugaba en inferioridad por la roja a Rodrigo Bentancur.

En Alemania, el Bayern Múnich ya ha perdido cuatro puntos en cinco jornadas. No es natural dentro de la superioridad con la que dominó el curso pasado la Bundesliga. Ni siquiera el aliciente del liderato que le abría el empate del viernes del Borussia Dortmund con el Werder Bremen generó su victoria en Augsburgo, donde igualó a dos. Hasta por dos veces fue por detrás en el marcador. La primera la niveló Ismail Saibari, de penalti. La segunda, ya en el minuto 80, fue Nathaniel Brown. Un punto. Nada más.

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Sigue a dos del Borussia Dortmund... Y del Friburgo, el nuevo líder de la clasificación por su mejor diferencia de goles y por su triunfo dominical por 2-1 ante el Schalke 04. Tuvo mucho mérito, porque se impuso cuando jugaba en inferioridad numérica con un gol de Keisuke Goto en el minuto 85. Un impulso directo a la cima. Aún quedan por detrás tanto el Bayer Leverkusen, a tres puntos de la cima y vencedor por 3-4 frente al Mainz, como el Leipzig, a cuatro y ganador por 6-0 frente al Eintracht Fráncfort.

El Inter y el Lazio son los líderes en Italia. Los dos aprovecharon el empate del Roma contra el Como. El 0-0 entre ellos abrió el camino hacia la primera posición al vigente campeón, que se impuso por 3-0 al Parma con tres goles en media hora de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram, y al Lazio, que doblegó por 3-1 al Monza, con los tantos de Nuno Tavares, Gustav Isaksen y Andrea Pinamonti.

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Atrás queda el Milan, con tantos empates, el último este domingo a uno con el Sassuolo, como victorias. Son tres de cada para quedarse quinto, a cuatro puntos del liderato. Va por detrás del Cagliari, que es la revelación y que empató con el Juventus (1-1), sexto. El Nápoles es octavo, a seis puntos de la primera plaza, tras superar por 3-0 al Frosinone, con dos goles marcados por Kevin de Bruyne.

El Mónaco sigue líder en Francia, pero la diferencia se estrecha sobre el vigente campeón y el único favorito, el París Saint-Germain, que sube puestos con su tercera victoria seguida (ganó 3-1 al Le Mans con los goles de Lucas Beraldo, Kvicha Kvaratskhelia y Magnes Akliouche) y el empate del bloque dirigido por Filipe Luis, el único aún invicto con un 2-2 con el Toulouse.

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Entre la primera y la sexta plaza del PSG figuran el Lille, el Lyon, el Rennes y el París FC, concentrados todos en un margen de tres puntos. No hay rastro por arriba del Marsella, que escapó del descenso con una victoria indispensable por 0-2 frente al Troyes. Había perdido sus últimos cuatro choques. Ha sumado seis de los 18 puntos disputados. EFE