Canarias recibe a 668 migrantes en 24 horas tras la llegada de dos cayucos a El Hierro

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Santa Cruz de Tenerife, 11 oct (EFE).- El desembarco de dos cayucos con 356 personas a El Hierro este domingo por la tarde eleva a 668 el número de migrantes llegados a Canarias en las últimas 24 horas en cuatro embarcaciones, tras las recibidas en Gran Canaria, con 216 ocupantes, y Lanzarote, con 96.

Los dos cayucos han arribado esta tarde al puerto de La Restinga con 220 y 136 personas, entre ellas 19 mujeres adultas y 26 personas menores, según los datos facilitados por los servicios sanitarios y de emergencias y la Cruz Roja.

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El primero de los cayucos llegados a El Hierro entró por sus propios medios al puerto de La Restinga a las 16:50 horas, tras seis días de navegación desde Niodior, en Senegal, con 205 hombres, siete mujeres y ocho menores, de los que siete son varones y una es una niña.

En esta embarcación viajaban personas procedentes de Senegal, Guinea Conakri y Malí.

El segundo cayuco llegó a La Restinga a las 18:40 horas acompañado por la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo con 106 hombres, 12 mujeres y 18 menores, de los cuales 17 son niños y una es una niña.

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Dos de sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Insular Virgen de Los Reyes.

Sus ocupantes, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakri, habían partido de Brufut, en Gambia, y llevaban siete días de navegación, de acuerdo con los datos que han comunicado a su llegada.

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Estas dos embarcaciones se suman al cayuco con 216 personas localizado este domingo por la mañana a unas dos millas náuticas, algo más de 3,5 kilómetros, al sur de Arguineguín, en Gran Canaria, si bien en este caso el recuento aún no es definitivo.

Una embarcación de Salvamento Marítimo se desplazó hasta el lugar y escoltó al cayuco hasta el muelle de esa localidad del municipio de Mogán, según informó a EFE la sociedad estatal.

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Uno de los ocupantes atendidos en Arguineguín estaba en estado crítico y tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital Insular de Gran Canaria, informó el 112.

La primera de las cuatro embarcaciones había sido interceptada pasadas las 21:30 horas del sábado en aguas internacionales, a unas 50 millas náuticas, unos 92 kilómetros, al nordeste de Lanzarote.

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La Guardamar Urania rescató a sus ocupantes y los trasladó al muelle de Arrecife, al que llegó en torno a la 1:00 de la madrugada de este domingo, según la información facilitada por el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

El dispositivo de emergencias atendió allí a 96 personas, entre ellas nueve mujeres, una de ellas menor de edad, y otros ocho ocupantes que manifestaron ser menores y viajaban sin acompañamiento.

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Tres de los migrantes fueron trasladados a un centro hospitalario por diversas patologías tras la travesía.

Según relataron a su llegada, en esa embarcación viajaban personas procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakri, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal. EFE

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