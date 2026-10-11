89-86. Parra pone la puntilla y el Barça gana al Valencia un duelo de alternativas

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Barcelona, 11 oct (EFE).- Un triple de Joel Parra a menos de un minuto del final, cuando más apretaba la presión, inclinó la balanza a favor del Barça ante el Valencia Basket (89-86), vigente campeón de la Liga Endesa, en un duelo de máxima intensidad y constantes alternativas que se decidió en los últimos ataques.

Nikola Mirotic tuvo en sus manos la última oportunidad de forzar la prórroga, pero su triple no encontró el aro. El conjunto azulgrana, impulsado por el esfuerzo colectivo y con cuatro jugadores por encima de los diez puntos -Kevin Punter (13), Justin Robinson (12), Josh Nebo (12) y Tyrese Martin (10)-, rompió así una racha de tres derrotas consecutivas en el Palau Blaugrana ante el cuadro taronja.

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Poco quedaba de aquellos dos equipos que apenas cuatro meses atrás se habían disputado el título liguero. Renovados por completo, ambos exhibían ahora un perfil más físico y una intensidad que quedó patente desde el salto inicial. El partido pronto se convirtió en un intercambio de golpes, un correcalles en el que las canastas se sucedían sin apenas respiro (9-10, min. 4).

En ese ritmo frenético, el Valencia encontró en la profundidad de su plantilla la llave para tomar la iniciativa. Mirotic, aplaudido en su regreso a la que fue su casa, Moore y un intenso Cárdenas aportaron puntos y energía para impulsar al conjunto taronja, antes de que T.J. Shorts pusiera la guinda con una canasta sobre la bocina que abrió la primera brecha (19-26).

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Pero en el segundo cuarto emergió otro Barça, decidido a no quedarse de brazos cruzados. El conjunto azulgrana elevó su intensidad defensiva, encontró en el acierto desde el triple una vía para alimentar su reacción y firmó un parcial de 15-2 que le permitió tomar el mando (34-30, min. 14).

Sin embargo, cuando parecía estar en disposición de hacer sangre aprovechando las dudas del vigente campeón, el Barça perdió fuelle y no consiguió traducir su mejor momento en una ventaja sólida. El Valencia resistió el empuje azulgrana y, con un triple de Brooks, asestó el último golpe para marcharse al descanso con una mínima renta (39-40).

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Tras el paso por vestuarios, el Barça volvió a la carga y esta vez sí encontró la manera de convertir su superioridad en el juego en una ventaja tangible. Balcerowski y Robinson, junto a los fogonazos de Parra, lideraron un parcial de 16-4 que disparó a los azulgranas (55-44, min. 24) y encendió al Palau.

El Valencia atravesó entonces serias dificultades para encontrar el camino al aro. En medio del atasco taronja, Moore fue el principal foco de luz, con las ideas claras y acierto para anotar, secundado por algunas acciones de puro talento de T.J. Shorts.

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Pero los destellos de Moore y T.J. Shorts resultaron insuficientes ante un Barça cada vez más ensamblado, que tenía claro cuándo atacar en estático y cuándo correr. Con Nebo marcando diferencias en la pintura y buenos minutos de Nkamhoua, los azulgranas lograron conservar una renta valiosa en el arranque del último cuarto (77-69, min. 32).

Una ventaja que, sin embargo, resultó engañosa. Bastaron tres buenos ataques del Valencia para volver a apretar el marcador y situarse a rebufo de los locales (79-76, min. 36). Cada canasta se convirtió entonces en una batalla, con el partido en el alambre y la tensión haciendo mella en las muñecas.

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Parra, en cambio, no acusó la presión y clavó un triple desde la esquina a menos de un minuto del final que inclinó la balanza en favor del Barça. Aún tuvo Mirotic la oportunidad de forzar la prórroga con otro lanzamiento desde más allá del arco, pero el balón no entró y el conjunto azulgrana selló un sufrido triunfo (89-86).

-Ficha técnica

89 - Barça (19+20+29+21): Robinson (12), Martin (10), Punter (13), Parra (8) y Balcerowski (9), -cinco inicial-, Gibson (1), Brizuela (4), Ubal (7), Nkamhoua (6), Nuñez (-), Evbuomwan (7), Nebo (12).

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86 - Valencia Basket (26+14+20+26): TJ Shorts (19), Brooks (11), Taylor (4), Osetkowski (3) y Sako (6), -cinco inicial-, Puerto (5), Reuvers (8), Saint-Supery (-), Cárdenas (4), Moore (9), Mirotic (10), Rivero (7).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Baena y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 5.342 espectadores. EFE

avm/apa