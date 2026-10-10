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'Checo' Pérez: "Saqué todo lo que pude del coche, pero no da para más"

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Marina Bay que en la calificación -después de abandonar en la carrera corta- sacó "todo" lo que pudo "del auto", pero que eso no dio "para más".

"El equipo efectuó un sensacional trabajo para tener listo el auto después del incidente en el esprint", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) -y que logró una de sus seis victorias en la Fórmula Uno en esta pista, en la que se impuso en la carrera nocturna disputada hace cuatro años- en referencia al toque que se dio durante la primera vuelta de la prueba corta con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quedando en esos momentos ambos fuera de carrera.

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"Técnicamente, el coche se notaba algo mejor hoy, pero la diferencia con respecto a nuestros rivales sigue siendo demasiado grande. Los Aston Martin (la escudería del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso) y los Williams (el equipo del otro español, Carlos Sainz) parecen más fuertes que nosotros en este circuito", declaró el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años, con Red Bull, la escudería austriaca con la que ganó dos veces el Mundial de constructores.

"Saqué absolutamente todo lo que se puede sacar del coche y conseguí dar una de las mejores vueltas que di aquí en todas las veces en las que competí en esta pista", explicó el bravo piloto tapatío, que cuenta 39 podios en la categoría reina.

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"Estoy realmente satisfecho con mi vuelta, pero por desgracia, incluso con esa puesta en escena tan potente, no sirvió para avanzar una sola posición", opinó 'Checo', que, tras un año ausente, regresó a la Fórmula Uno esta temporada, con una escudería nueva que afronta este curso como 'de adaptación' a la división de honor del automovilismo; y en la que aún no ha logrado puntuar, con el peor coche de la parrilla.

"Sabemos las áreas en las que tenemos que trabajar con miras al año próximo, especialmente en nuestro rendimiento a baja velocidad y en el comportamiento mecánico del coche", afirmó el mexicano de Cadillac este sábado en la pista en la que ganó en 2022. EFE

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