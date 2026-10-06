Pradales, sobre la ley de amnistía: "Hoy estamos más cerca de cerrar una anomalía"

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Vitoria, 6 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que, tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía y el posible regreso el expresident catalán Carles Puigdemont, "hoy estamos más cerca de cerrar una anomalía que se ha prolongado demasiado tiempo".

Tras casi nueve años huido de la Justicia española, Puigdemont puede regresar a España sin riesgo a ser detenido, una vez que el magistrado Pablo Llarena ha levantado la orden de detención nacional, apenas una hora después de que el Constitucional declarara amnistiado el delito de malversación a la exconsellera Dolors Bassa.

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El retorno del expresident "será un paso importante para avanzar en la normalización política y la convivencia", ha escrito Pradales en un mensaje publicado en la red social X en catalán, euskera y castellano. "Es el momento para abrir un nuevo tiempo de diálogo y política. Catalunya y el conjunto del Estado lo necesitan", ha añadido. EFE