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Pradas y Mompó, de nuevo ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso

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Madrid, 28 sep (EFE).- La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana encargada de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, comparecerán este lunes por segunda vez ante la comisión del Congreso que investiga la riada que provocó la muerte de 232 personas en Valencia.

Una semana después de que el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, todavía diputado del Partido Popular (PP), acudiera también por segunda vez a declarar ante esta comisión continúan las comparecencias.

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Es la segunda vez que Pradas y Mompó, ambos del PP, vuelven al Congreso por este motivo. El primero en comparecer será el presidente de la Diputación, que lo hará a las 11.00, mientras que la exconsejera hará lo propio a las 15.30 horas.

En su primera comparecencia, en noviembre de 2025, Mompó señaló que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, faltó información para poder tomar las decisiones adecuadas y que frente a la "mayor catástrofe" de la historia de España no hubo una "respuesta nacional".

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Además, hizo especial hincapié en que ni ha mentido ni ha incurrido en contradicciones aunque reconoció que se tardó mucho en enviar la alerta a la población.

Por su parte, Pradas, en diciembre de 2025, se acogió en un inicio a su derecho a no declarar, pero acabó realizando precisiones terminológicas y competenciales y defendiéndose de las críticas de los diputados.

Reconoció "fallos", pero aseguró que estuvo "al pie del cañón institucional y dando la cara".

Así mismo, la exconsejera, que rompió a llorar en un momento de su declaración, aseveró que "ninguna acción" por su parte "ralentizó el envío" del aviso.

Pradas es una de las dos personas imputadas en la causa judicial que dirige la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, junto al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, que también compareció la pasada semana, después de que lo hiciera Mazón.

El expresident remarcó en su última comparecencia que cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencia han "descartado por completo" su responsabilidad en la catástrofe de la dana; mientras que Argüeso se acogió a su derecho a no declarar.

Más de medio centenar de personas, pertenecientes a asociaciones de víctimas y afectados por la dana, acudieron a Madrid para manifestarse ante el Congreso de los Diputados contra Mazón exigiendo su ingreso en prisión al grito de "asesino" y con una figura gigante vestida de preso con su cara y unas manos manchadas de sangre.

También durante la jornada de este lunes comparecerán, pero en el Senado, ante la comisión de investigación del mismo desastre, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, y Borja Sastre, jefe de gabinete de la entonces vicepresidenta y exministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera. EFE

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