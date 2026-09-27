Vidorreta: "Nos ha faltado un poco de frescura por las faltas y las bajas que arrastramos"

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Madrid, 27 sep (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del Unicaja, consideró tras perder en su visita al Real Madrid en su debut en Liga Endesa (89-87) que, aunque su equipo completó "un gran partido" y a punto estuvo de llevarse el triunfo, acusó la falta de frescura al final por las faltas personales de algunos jugadores y las bajas que acumulan los andaluces, a las que hoy se sumó el base Alberto Díaz.

"Hemos tenido momentos buenísimos, aunque tenemos que mejorar detalles. Nos ha faltado un poquito de frescura por la faltas y las bajas que arrastrábamos", dijo en una rueda de prensa en la que se mostró muy satisfecho del trabajo hecho y de la "considerable" mejora mostrada respecto al partido de pretemporada que enfrentó a ambos equipos en la final del Torneo Costa del Sol, en el que los blancos se impusieron con mucha autoridad.

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"El primer cuarto hemos mostrado el camino, el equipo ha controlado bien el ritmo, hemos evitado pérdidas, jugado con orden y corrido como debíamos, en unos primeros diez minutos muy igualados. En el segundo también bien, pero con un momento crítico en el que, con 40-32, el Madrid amenazaba con romper el partido, aunque hemos reaccionado bien y hemos acabado un punto arriba", resumió.

Explicó que tanto en el tercer cuarto como en el inicio del último fue mejor el equipo andaluz "pero nos hemos encontrado con los problemas de faltas y la lesión de Alberto nos ha impedido poder seguir defendiendo al nivel que llevábamos", lamentó.

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En los últimos minutos, el Real Madrid tuvo "acierto y fortuna" y "en el cara o cruz" se les escapó la victoria tras un duelo en el que, a su juicio, los suyos estuvieron "sobresalientes".

También mostró su preocupación por la lesión de Alberto Díaz, de la que aún no se ha confirmado el alcance. Explicó que el jugador le dijo que se había "roto" por algún problema de tipo muscular y destacó el gran partido de Hernangómez.

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"Es el Willy que queremos y ante los más grandes de la competición se ha hecho grande. Ese es el camino que viene mostrando desde que llegó a Málaga", destacó el técnico vasco. EFE