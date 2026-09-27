Un Eibar de récord se sitúa al frente de la tabla

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Madrid, 27 sep (EFE).- El Eibar se situó, en espera del encuentro que disputará este lunes el Castellón en el campo del Leganés, como nuevo líder de LaLiga Hypermotion, tras encadenar este domingo su sexta victoria su sexta victoria consecutiva, una cifra nunca alcanzada antes por el conjunto armero en su andadura en el fútbol profesional, al imponerse por 3-2 a Las Palmas.

Tres tantos que no sólo permitieron a los de Jokin Aranbarri para auparse a la primera posición, sino también para confirmar a los guipuzcoanos como el equipo más goleador de la categoría con un total de diecisiete dianas.

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Y es que el Eibar, que arrancó la campaña con una clara derrota (1-3) ante el Tenerife en casa, parece desatado en las últimas jornadas como atestiguan las doce dianas que los azulgrana han contabilizado en sus cuatro últimos compromisos ligueros.

Pocos equipos de la categoría parecen capaces de dotar a su juego del vértigo que destila el equipo de Aranbarri que en apenas nueve minutos ya ganaba por 2-0 a Las Palmas con los tantos de Madariaga y Álvaro Rodríguez.

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Una espectacular puesta en escena que pareció avivar todavía más si cabe la voracidad del conjunto armero que siguió encadenando ocasiones durante toda la primera mitad, aunque sin el mismo acierto.

Pero ni así desistió el Eibar que pareció encarrilar definitivamente el triunfo y el liderato a los sesenta y dos minutos con el gol de Javi Martón (3-1), que hizo estéril el postrero tanto de Jefté para el equipo canario, que cayó hasta la undécima posición tras encadenar su segunda derrota consecutiva.

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Un racha que contrasta con la del Almería que se contabilizó su cuarto triunfo consecutivo tras imponerse este domingo por 0-1 en su visita al campo del Mallorca, en un encuentro en el que e conjunto indálico hizo valer su pragmatismo.

No fue el partido más brillante de los andaluces, pero como señaló el preparador del Almería, Xavier García Pimienta, a la conclusión de la contienda, "era un día para defender y disfrutar sufriendo".

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Y vaya si sufrió el Almería en la primera media hora de juego, en la que el Mallorca, que estrelló un balón en el poste, dispuso de un para de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador.

Pero toda la falta de acierto que mostró el equipo balear le sobró al cuadro andaluz que estableció a los treinta y cinco minutos el que a la postre sería el definitivo 0-1 al aprovechar Miguel de la Fuente un fallido despeje del portero local Arnau Tena tras un lejano lanzamiento d falta que no parecía implicar especial peligro.

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Una ventaja que los de García Pimienta lograron defender pese al empeño de una Mallorca, al que no le bastó con el empuje para evitar la primera derrota del curso en Son Moix, donde el Almería logró una victoria de prestigio que refuerza su condición de candidato al ascenso.

Cartel que luce también el Burgos, que se afianzó en los puestos de promoción, tras doblegar este domingo por 1-0 a un Eldense, que todavía no conoce la victoria desde que el astro argentino Lionel Messi se convirtiera en el nuevo dueño del club.

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El equipo alicanto se topó con un David González en racha, que si la pasada semana otorgó los tres puntos al conjunto castellano con un gol en el tiempo de prolongación, este domingo selló la victoria de los de Sergio Francisco al culminar a los cuarenta y cinco minutos un centro de Álex Forés desde la izquierda con un potente remate cruzado.

Un gol que permitió al Burgos, que enlazó su tercer triunfo consecutivo, situarse en la cuarta posición con un punto de ventaja sobre el Girona, quinto, que derrotó el viernes por 2-0 al Albacete con los goles de Abel Ruiz y el neerlandés Donny van de Beek, y el Mallorca, sexto, que cierra los puestos de promoción.

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Con dos puntos menos, once, que baleares y catalanes figura en lo octava posición, dos por debajo de las plazas que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso el Oviedo, el tercero de los equipos provenientes de LaLiga EA Sports, tras imponerse este domingo por 2-0 al Sporting de Gijón.

Los goles de Chris Ramos, que abrió el marcador para los locales a los ocho minutos, y de Enzo Pérez, que estableció en el ochenta y dos el definitivo 2-0 permitieron al Oviedo, que todavía no conocía este curso la victoria en el Carlos Tartiere, alzarse con la victoria en un derbi asturiano en el que el Sporting jugó el último cuarto de hora con un jugador menos por la expulsión de César Gelabert.EFE

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