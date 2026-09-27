Pedro Martínez: "Hemos ganados tres de cuatro partidos igualados; lo normal es el 50%"

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Madrid, 27 sep (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, celebró la ajustada victoria de este domingo por 89-87 en su debut en el Movistar Arena y subrayó que su equipo ya ha ganado "tres de cuatro partidos igualados" esta temporada, cuando lo normal es "rondar el 50 por ciento".

El técnico valoró el triunfo en su primer partido en casa, que calificó de "duro" e "igualado".

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"Un partido muy duro, muy igualado. Con momentos buenos para los dos equipos. Hemos tenido altibajos, pero ellos estarán pensando lo mismo. Al final, el otro día, en Dubái, al final no estuvimos bien y hoy le dimos la vuelta al partido", señaló.

"Hay que estar contentos y valorar los logros que vas consiguiendo. También dar mucho crédito a los rivales. Esta liga es muy difícil y la Euroliga es muy dura. Los jugadores hacen un esfuerzo enorme y debemos valorarlo", añadió en la rueda de prensa posterior al choque.

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Pese a que los suyos terminaron con un 6/23 desde el triple, un 26%, los animó a que siguiesen tirando, además de hablar del factor "anímico" en el deporte y, especialmente, en el baloncesto.

"El baloncesto es absolutamente anímico, cuando bajas la cabeza porque no metes, eso te hace jugar peor. Y al revés lo mismo. Hay que darle valor a que el equipo, algo falto de energía, ha sido capaz de sacar esa fortaleza mental cuando la cosa estaba fastidiada en los últimos minutos", destacó.

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"No es un tema táctico, es anímico y de voluntad y de luchar hasta el final. Desde ese punto de vista estoy contento. Me hubiese gustado jugar mejor, tenemos cosas que mejorar. No es normal tirar con estos porcentajes. Pero yo animo a los jugadores a que lo sigan haciendo y tenemos que creer en ellos", aseveró.

Asimismo, remarcó la importancia de ganar en el Movistar Arena, a la vez que elogió la actuación de jugadores como Maledon, Campazzo, Luwawu-Cabarrot o Tavares, y de ganar en finales apretados.

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"Ganaremos y perderemos. Es inevitable. A veces se le da más importancia a la derrota y nos olvidamos de las victorias. En la Supercopa, el primer partido ganamos en la prórroga, y después lo sacamos adelante. La final se decidió en el último minuto. Son tres de cuatro en partidos igualados. ¿Dónde hay que firmar? Lo normal es estar rondando el 50. Hoy nos ha salido cara, vamos a estar contentos", apostilló.

En esa línea, se congratuló por el apoyo de la grada del Palacio, que estuvo "tremendamente positivo" y ayudó al equipo en los peores momentos.

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Martínez indicó que su equipo aún se está "conociendo" y que desde el cuerpo técnico están siendo "exigentes", por lo que pidió paciencia para ir adquiriendo conceptos: "En septiembre tenemos que tener una mentalidad de mejora, no tenemos una continuidad de años anteriores. Hay jugadores que deben ir adaptándose. Es un proceso".

Por último, apuntó que Jantunen, que sufrió un golpe en una cadera ante el Dubái y Nick Smith Jr., último fichaje, que llegó con "molestias", se incorporarán en breve al grupo.

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"Hoy los servicios médicos consideraron que (Jantunen) podría haber jugado, pero no era coherente. Va a viajar a Estambul y veremos cómo se va encontrando. No es una lesión grave, pero son muchos partidos. Nick Smith también venía con molestias, pero había riesgo de que si le forzábamos podía caer en una lesión de gravedad. Estamos al final de ese proceso, le vamos a ir incorporando para que sea uno más. Ahora parece que el tema está superado y va a ir entrando en la dinámica del equipo", concluyó. EFE