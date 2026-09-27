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Michel Salgado es anunciado técnico de equipo de la cuarta división de Brasil

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Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- El North Esporte Club, un pequeño y novato equipo de la cuarta división del Campeonato Brasileño, anunció este domingo al exfutbolista español Michel Salgado como su técnico para la temporada de 2027.

"Bienvenido. Michel Salgado es el nuevo comandante del North para 2027", anunció el pequeño club de Montes Claros, una ciudad en el interior del estado de Minas Gerais (sudeste), en sus redes sociales.

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El conjunto agregó que el próximo año podrá contar con toda la experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora "de un vencedor que vistió la camisa del Real Madrid en 371 partidos, conquistó once títulos, incluyendo dos de la Liga de Campeones de Europa y cuatro de la Liga española, y defendió la selección española en 53 oportunidades".

El español de 50 años sustituirá al internacional brasileño Kléberson, campeón mundial con Brasil en 2002, y que comandó el North hasta este mes.

"Me gustan los desafíos y estoy ansioso para viajar a Brasil y listo para conseguir grandes resultados", afirmó Salgado en un aceptable portugués en un vídeo desde Dubai publicado en las redes sociales del North y en el que aparece firmando el respectivo contrato al lado del presidente del club brasileño, Victor Oliveira.

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El humilde equipo del estado de Minas Gerais, fundado en 2022 y que es controlado por capital privado, decidió invertir en un técnico de renombre mundial para 2027 debido a que por primera vez disputará campeonatos nacionales.

Ello debido a que, como campeón del Trofeo Independiente este año, podrá disputar el Campeonato Brasileño de cuarta división y la Copa do Brasil, las dos principales competiciones nacionales.

El North conquistó el título de la segunda división del campeonato regional de Minas Gerais en 2025 y debutó este año en la primera división del llamado Campeonato Mineiro.

También será la primera vez que el exlateral del Real Madrid asumirá como técnico principal de un equipo.

Hasta ahora su experiencia en los banquillos se limitaba a auxiliar de Javier Aguirre en la comisión técnica de la selección de Egipto entre 2018 y 2019 e interino del Pafos de Chipre.

Salgado es esperado en Brasil en noviembre, cuando el North iniciará su preparación para la temporada del próximo año.

El exlateral fue jugador del Real Madrid por diez temporadas, entre 1999 y 2009, y también cuenta entre sus títulos tres de la Supercopa de España, una de la Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

Con la selección española disputó el Mundial de 2006 y la Eurocopa de 2000. EFE

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