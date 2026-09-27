La ACB vive su jornada inaugural más anotadora y la cuarta mayor de la historia

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Madrid, 27 sep (EFE).- La Liga Endesa batió este fin de semana el récord de anotación en una jornada inaugural, con un total de 1.706 puntos y una media de 94,8 por equipo, algo que no se había logrado en una primera jornada en las 71 temporadas de historia de la ACB. Además, dicho volumen de puntos no se veía desde hace 39 años y es el cuarto mayor de la competición.

La temporada 2026/2027 ha comenzado batiendo el récord de la jornada inaugural de la temporada 1981-82, cuando la media por equipo fue de 93,64 puntos. Además, ha sido la jornada más anotadora desde 1987 y la cuarta media más alta en la era ACB.

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Un total de siete equipos han alcanzado o superado los cien puntos, algo que nunca había ocurrido con el formato actual, y en tres de los nueve partidos disputados los dos equipos superaron la centena de puntos por primera vez, destacó la ACB en un comunicado.

Puntos

Temporada

Jornada

98,3

1986-87

25

95,5

1986-87

21

95

1986-87

12

94,8

2026-27

1

94,7

1985-86

7

94,2

2025-26

29

93,7

2025-26

34

93,4

2025-26

19

93,3

1988-89

19

93

1987-88

20

EFE/asc