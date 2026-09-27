Hoy será noticia. Lunes, 28 de septiembre

Guardar

SEMANA POLÍTICA

La crisis de la vivienda y la inflación desvían el foco político de Ceuta

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- El desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid y la inflación desvían el foco político que desde agosto estaba centrado en Ceuta y esta semana la atención se dirige al Consejo de Ministros del martes, donde Sumar confía en aprobar un nuevo real decreto ley para proteger a los inquilinos.

La posición de Junts será clave, ya que sus votos son necesarios para que el decreto sea convalidado después en un Congreso en el que el Gobierno de coalición, en minoría, está sufriendo para sacar adelante sus proyectos.La vivienda, los precios disparados de los carburantes, la política de extranjería y la ley de nietos marcarán también los plenos del Congreso y del Senado, cámaras que tendrán una agenda completa a lo largo de la semana.

PUBLICIDAD

CRISIS VIVIENDA

El Gobierno ultima el decreto de vivienda mientras los acampados en Sol afrontan otra noche

Madrid (EFE).- El Gobierno trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda, mientras los centenares de acampados en la Puerta del Sol se preparan para pasar la segunda noche en la plaza como protesta hasta que esta medida se apruebe.

PUBLICIDAD

Un día después de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada esta semana de su piso propiedad de Urbagestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este domingo las medidas que pretende tomar el Gobierno.

CRISIS VIVIENDA

Sánchez visita en Barcelona un edificio de vivienda pública de alquiler asequible

Barcelona (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy lunes por la tarde en Barcelona una promoción de vivienda pública de alquiler asequible promovida por el ayuntamiento de la capital catalana y ubicada en el barrio del Poblenou de la ciudad y asistirá a la presentación del informe denominado 'Vidas Futuras'.

PUBLICIDAD

La visita y la presentación del informe se producirán un día antes de que el Consejo de Ministros debate el nuevo decreto de vivienda, ahora en negociación, proyecto reactivado tras el desahucio esta semana en Madrid de la anciana Maricarmen. La promoción que visita Sánchez, denominada 'Illa Siberia', está situada en la calle Badajoz, junto a la Vila Olímpica del Poblenou, un proyecto del que se entregaron las llaves de 42 viviendas el pasado mes de julio.

CRISIS VIVIENDA

Una marcha reclamará contratos de alquiler indefinidos en la visita de Sánchez a Barcelona

Barcelona (EFE).- El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocada para este lunes en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que el decreto sobre vivienda que el Ejecutivo quiere debatir en el Consejo de Ministros del martes incluya la opción de contratos indefinidos.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez tiene previsto asistir hoy lunes en Barcelona a la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia en el Palacio de Congresos de Cataluña.La Coordinadora Permanente del Sindicat de Llogateres, reunida este domingo, ha decidido convocar una manifestación frente a ese Palacio de Congresos para "decirle" a Pedro Sánchez que si el decreto no incluye la opción de que los contratos sean indefinidos y también una cláusula de renovación automática, el texto será "una farsa".

PARTIDOS PP

Feijóo reúne a su junta directiva con las generales de 2027 en el punto de mira

Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes la reunión de la junta directiva nacional con las elecciones de 2027 en el punto de mira y con la crisis de Ceuta y la vivienda en el centro del debate político.

PUBLICIDAD

La reunión del máximo órgano de dirección del PP entre congresos es la primera que se celebra tras el verano y a menos de nueve meses de que tengan lugar las próximas elecciones generales, si se agota la legislatura, y las municipales y autonómicas (diez comunidades autónomas más Ceuta y Melilla acudirán a las elecciones del año que viene y al PP le quedan candidatos por confirmar).

ESPAÑA GROENLANDIA

Sánchez se reunirá en Barcelona con el primer ministro de Groenlandia

Barcelona (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy, lunes, una reunión con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen en Barcelona, coincidiendo con su visita en la capital catalana para participar en tres actos de diferente signo.

PUBLICIDAD

La entrevista con el dirigente de Groenlandia tendrá lugar a última hora de la tarde en el Palau de Congressos de Catalunya, donde Sánchez asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia. La visita de Jens Frederik Nielsen a España tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaran en Nueva York un acuerdo de defensa sobre el territorio ártico.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Las comunidades incorporan los colegios a la nueva campaña de vacunación contra la gripe

Madrid (EFE).- La mayoría de comunidades dan este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de inmunización frente a las infecciones respiratorias 2026/2027, en la que, como principal novedad, varias ampliarán la vacuna pediátrica de la gripe a los adolescentes acercándola a los colegios para mejorar las coberturas.

PUBLICIDAD

El arranque de la campaña, en la que volverán a coincidir las vacunas de gripe, covid y Virus Sincitial Respiratorio (VRS) se produce en un contexto de un aumento significativo de los positivos de coronavirus que, aunque por ahora son inferiores a los registrados el año pasado por estas fechas, han duplicado su incidencia en una semana.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

El filántropo Chambers Jr. responde el lunes al juez sobre la petición de entrega de EEUU

Madrid (EFE).- El filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. está citado ante el juez en el marco del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional para estudiar la petición de extradición formulada contra él por Estados Unidos, que le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás.

Una vez el Gobierno autorizó la semana pasada la continuación por la vía judicial de la solicitud de entrega remitida por las autoridades estadounidenses, el procedimiento continúa su curso en la Audiencia Nacional.

EL TIEMPO

La semana comienza con un descenso de las temperaturas máximas y chubascos

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes predominio de cielos con abundante nubosidad media, que darán lugar a chubascos acompañados de tormenta, los cuales podrán ser localmente fuertes en amplias zonas de la Península, sin descartar granizo de forma puntual, junto a un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

La presencia de aire frío en altura sobre la Península dejará una jornada inestable. Se esperan algunas nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho. En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera.

EFE

fp