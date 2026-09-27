Extinguido el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) tras quemar 518 hectáreas

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Madrid, 27 sep (EFE).- El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), que se inició el pasado jueves, ha quedado extinguido este domingo por la noche tras quemar una superficie de 518 hectáreas, según la Xunta de Galicia.

El incendio fue dado por extinguido a las 22:24 horas, después de que a las 13:18 horas de este domingo se diera por controlado.

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La Consellería de medio Rural de la Xunta ha informado de que el fuego ha quemado una superficie de 518,1 hectáreas, de las que 370 se corresponden a superficie boscosa y las restantes 148,1 hectáreas son de pastizales.

En este fuego, iniciado a las 13:36 horas del pasado jueves, fue necesario decretar la situación dos de emergencia por la proximidad de las llamas al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar, una situación operativa de emergencia ya desactivada.

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En el Plan de Incendios Forestales de Galicia (PLADIGA), la Situación 2 es un nivel de emergencia grave que se declara cuando un incendio forestal representa un peligro real e inmediato para las personas y los bienes materiales (viviendas, granjas o infraestructuras).

Para las labores de apagado se han desplazado, de modo acumulado, siete técnicos, 48 agentes, 55 brigadas, 33 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.

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La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE